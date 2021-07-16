ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Она прошла от Москвы до Берлина, а сейчас – последняя живая участница боёв за освобождение Гродно. Ветеран вспоминает те страшные события

16.07.2021 21:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В оккупации областной центр находился более трех лет, там действовало еврейское гетто. Тысячи горожан были замучены и убиты. Немалый урон нанесли и бои за освобождение города. 16 июля считается датой начала мирных лет. И в Гродно по традиции устроили двухдневный праздник.

Репортаж Галины Буро.

«Этот день важен для каждого из нас». Гродно отмечает 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Она прошла от Москвы до Берлина, а сейчас – последняя живая участница боёв за освобождение Гродно. Ветеран вспоминает те страшные события

– Это пример для всех остальных. Примите этот красивый букет. Разрешите вас приобнять и пожелать вам всего самого-самого хорошего.
Я очень благодарна!

Она прошла от Москвы до Берлина, а сейчас – последняя живая участница боёв за освобождение Гродно. Ветеран вспоминает те страшные события

На глазах слезы – она от души благодарит за поздравление. Зинаида Судакова – последний в городе живой участник боев за освобождение Гродно. 17-летняя младший сержант медицинской службы, она в составе 2-го Белорусского фронта прошла от Москвы до Берлина, получила ранение, когда вытаскивала с поля боя раненого офицера. А сегодня, глядя на подаренный букет, Зинаида Тимофеевна вновь вспомнит цветы, с которыми гродненцы в 1944 году встречали их, освободителей.

Окруженные эсэсовскими «тиграми». В этом городе солдаты повторили подвиг Брестской крепости

Она прошла от Москвы до Берлина, а сейчас – последняя живая участница боёв за освобождение Гродно. Ветеран вспоминает те страшные события

Зинаида Судакова, участница боев за освобождение Гродно 1944 года, ветеран Великой Отечественной войны:
Гродненцы молодцы. Они так нас встречали: цветами, плакали, обнимались. Вы знаете, это незабываемый день. Такие были бои ужасные, там столько погибло нашей молодежи, боже мой, вам не передать. Вы знаете, трудно вспоминать, потому что как родные были, все как одна семья. И когда этих раненых подбираешь, он плачет – это невозможно передать словами. Это пережитое такое – это была мясорубка.

Подробности смотрите в видеоматериале.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Усе гэтыя людзі сядзяць за нас». У Вільні прайшоў дзень салідарнасьці зь беларускімі жанчынамі.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by