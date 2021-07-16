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Литва призвала ЕС и США усилить давление на белорусские власти

16.07.2021 22:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Усилить давление на «незаконный режим» в Беларуси призвал Евросоюз и США министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая 16 июля на онлайн-дискуссии Атлантического совета — американского аналитического центра при НАТО.

Литва призвала ЕС и США усилить давление на белорусские власти
Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Delfi.lt

На мероприятии «Борьба за свободу в Восточной Европе и за ее пределами» Ландсбергис рассказал о мерах поддержки Литвой белорусской демократической оппозиции, ответе на репрессии, проводимые режимом Лукашенко, и использовании миграционных потоков в попытке разделить ЕС и трансатлантическое единство. Обсуждалась необходимость солидарной реакции демократических стран на нарушения прав человека, совершаемые автократиями в регионе и во всем мире, передает БелаПАН.

«Лукашенко, отправляя в Литву мигрантов из Ирака и Сирии, использует миграцию как оружие. Это гибридная атака не только на Литву, но и на ЕС и НАТО. Лукашенко мстит Литве за ее усилия поддержать устремления к свободной Беларуси», — заявил Ландсбергис.

 
 
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Усилить давление на «незаконный режим» в Беларуси призвал Евросоюз и США министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая 16 июля на онлайн-дискуссии...
 
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