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«Этот день важен для каждого из нас». Гродно отмечает 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В оккупации областной центр находился более трех лет, там действовало еврейское гетто.
Тысячи горожан были замучены и убиты. Немалый урон нанесли и бои за освобождение города. И вот 16 июля считается датой начала мирных лет. В Гродно по традиции устроили двухдневный праздник. 16 июля 1944-го в Москве издали приказ и печатают его в советских газетах.
Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:
Дата стала официальным праздником, но ожесточенные бои за левобережную часть Гродно продолжались еще больше недели: сотни бойцов погибли, полгорода легло в руины. 77 лет мира, отвоеванного страшной ценой. Беречь всеми силами. У Вечного огня минута молчания.
Этот день важен для каждого из нас, для каждого белоруса, для каждого гродненца. Важно передать молодому поколению чувство патриотизма, гордости за свою страну, за свой город.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
17 июля главным событием станет открытие нового моста через Неман с концертом звезд белорусской и зарубежной эстрады, лазерным шоу и салютом.
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«Этот день важен для каждого из нас». Гродно отмечает 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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