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«Этот день важен для каждого из нас». Гродно отмечает 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

16.07.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В оккупации областной центр находился более трех лет, там действовало еврейское гетто.

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«Этот день важен для каждого из нас». Гродно отмечает 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Тысячи горожан были замучены и убиты. Немалый урон нанесли и бои за освобождение города. И вот 16 июля считается датой начала мирных лет. В Гродно по традиции устроили двухдневный праздник. 16 июля 1944-го в Москве издали приказ и печатают его в советских газетах.

«Этот день важен для каждого из нас». Гродно отмечает 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:
Копия газеты «Фронтовая правда», в которой можно увидеть фотографию города Гродно и приказ о торжественном салюте в честь освобождения города Гродно. Газета как раз была издана 16 июля 1944 года.

«Этот день важен для каждого из нас». Гродно отмечает 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Дата стала официальным праздником, но ожесточенные бои за левобережную часть Гродно продолжались еще больше недели: сотни бойцов погибли, полгорода легло в руины. 77 лет мира, отвоеванного страшной ценой. Беречь всеми силами. У Вечного огня минута молчания.

Она прошла от Москвы до Берлина, а сейчас – последняя живая участница боев за освобождение Гродно. Ветеран вспоминает те страшные события

«Этот день важен для каждого из нас». Гродно отмечает 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Этот день важен для каждого из нас, для каждого белоруса, для каждого гродненца. Важно передать молодому поколению чувство патриотизма, гордости за свою страну, за свой город.

«Этот день важен для каждого из нас». Гродно отмечает 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
С одной стороны, мы отдаем дань уважения тем, кто ценой своей жизни заплатил за нашу свободу. С другой стороны, мы говорим слова благодарности тем, кто сейчас своим трудом обеспечивает динамичное развитие области. Мероприятия так разделены на два блока: сегодня мы возлагаем цветы, отдаем дань памяти тем, благодаря мужеству и героизму кого город получил свободу; завтра мы планируем наградить передовиков производства. Ну и концертная программа для того, чтобы действительно создать праздник для наших жителей, чтобы показать, что мы помним прошлое, мы ценим свое настоящее и уверенно смотрим в будущее.

«Этот день важен для каждого из нас». Гродно отмечает 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

17 июля главным событием станет открытие нового моста через Неман с концертом звезд белорусской и зарубежной эстрады, лазерным шоу и салютом.

Подробности смотрите в видеоматериале.

 
Теги: Гродно
 
 
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