Спасли жизнь: белорусские медики провели уникальную операцию на сердце ребенка

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские медики совместно с кардиохирургом из Швейцарии провели ребенку уникальную операцию на сердце. Раньше такие делали только взрослым, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Восстановление после операции – сложный и долгий процесс. Но уже сейчас можно сказать – риск белорусских медиков был оправдан. Ведь оперировать 11-летнего Игоря отказались врачи ведущих медцентров мира.

«Таких операций у нас, в нашей истории не было. В ближайшем зарубежье тоже. И в мире по виду операций, по анатомии и по тому, что мы имплантировали биологический протез из донорского материала, таких операций мы не нашли в литературе», – рассказал директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.

Заболевание характерно для пожилых людей. У детей же встречается крайне редко. В этом и сложность – сосуды очень маленькие и манипуляции в буквальном смысле хирурги проводят ювелирно.

«На уровне диафрагмы произошло формирование аневризмы, раздувание стенки аорты, которая сместила все сосуды, которые питают спинной мозг, почки, кишечник, печень, поджелудочную железу. Это образование было достаточно большое», – отметил Константин Дроздовский.

Операцию провели экстренно. На все ушло 10 часов. В любой момент аневризма могла разорваться. Ее вырезали и заменили донорским протезом. Все смещенные сосуды восстановили.

«Ранний послеоперационный период. Он протекает достаточно неплохо для этого заболевания. Ребкнок получает комбинированную медикаментозную терапию, антибиотики, антиагригантную, антикоагулянтную терапию. Восстановление будет длительное», – рассказал врач-кардиолог кардиохирургического отделения для детей РНПЦ детской хирургии Людмила Евграфова.

Сейчас мальчик идет на поправку и возможно скоро сможет вернуться к полноценной жизни.

«Семь лет – это ребенок, которому хочется побегать, пошустрить, покататься на велосипеде, на самокате со своими сверстниками – в этом всем ограничения», – рассказала мама пациента Елена.

Несмотря на все успехи лечения, Игорю и дальше нужно будет наблюдаться у врачей.

Белорусские медики совместно с кардиохирургом из Швейцарии провели пять уникальных операций. Все пациенты – дети. Сейчас они восстанавливаются.