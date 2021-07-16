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Спасли жизнь: белорусские медики провели уникальную операцию на сердце ребенка
16.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские медики совместно с кардиохирургом из Швейцарии провели ребенку уникальную операцию на сердце. Раньше такие делали только взрослым, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Восстановление после операции – сложный и долгий процесс. Но уже сейчас можно сказать – риск белорусских медиков был оправдан. Ведь оперировать 11-летнего Игоря отказались врачи ведущих медцентров мира.
Заболевание характерно для пожилых людей. У детей же встречается крайне редко. В этом и сложность – сосуды очень маленькие и манипуляции в буквальном смысле хирурги проводят ювелирно.
Операцию провели экстренно. На все ушло 10 часов. В любой момент аневризма могла разорваться. Ее вырезали и заменили донорским протезом. Все смещенные сосуды восстановили.
Сейчас мальчик идет на поправку и возможно скоро сможет вернуться к полноценной жизни.
«Семь лет – это ребенок, которому хочется побегать, пошустрить, покататься на велосипеде, на самокате со своими сверстниками – в этом всем ограничения», – рассказала мама пациента Елена.
Несмотря на все успехи лечения, Игорю и дальше нужно будет наблюдаться у врачей.
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Операцию провели экстренно. На все ушло 10 часов. В любой момент аневризма могла разорваться.
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