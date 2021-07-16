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Какая температура должна быть в салоне автобуса и когда включают кондиционеры?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из-за устойчивой жаркой погоды в минских автобусах и троллейбусах чаще стали включать кондиционеры, сообщили в программе «Столичные подробности».
Они работают в автоматическом режиме. Как только температура за окном поднимается до 20 °C и выше, кондиционеры начинают регулировать микроклимат в салоне транспорта. Для комфорта пассажиров в салоне температура не должна превышать 25 °C. Однако для эффективной работы систем охлаждения в общественном транспорте необходимо закрывать форточки и люки. В каждом салоне есть наклейки и дублирующая на мониторах информация о включении кондиционеров, об этом же уведомляет и водитель через громкоговоритель.
Елена Громыко, официальный представитель «Минсктранса»:
Всего в столице насчитывается более 700 единиц автобусов, троллейбусов и электробусов, оснащенных системами кондиционирования. Это почти половина от общего количества городского транспорта.
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Новости Беларуси. Из-за устойчивой жаркой погоды в минских автобусах и троллейбусах чаще стали включать кондиционеры, сообщили в программе «Столичные...
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