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На аукционе в Минске продали два гаража. Стоимость одного из лотов увеличилась в 10 раз
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске прошел аукцион по продаже двух гаражей, которые находятся в собственности столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Объекты расположены на территории гаражного кооператива на Одоевского, 10А, недалеко от протезно-ортопедического восстановительного центра.
По итогам торгов стоимость лотов увеличилась в несколько раз. На покупку первого гаража претендовали более 20 желающих, второго – три.
Дмитрий Ядрищенский, ведущий специалист отдела аукционов Института недвижимости и оценки Госкомитета по имуществу Беларуси:
После продажи объекты должны эксплуатироваться в течение года по назначению.
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Новости Беларуси. В Минске прошел аукцион по продаже двух гаражей, которые находятся в собственности столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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