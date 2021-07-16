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«Знаю, что это такое – не очень приятное ощущение». Почему прививаются те, кто уже переболел коронавирусом

16.07.2021 22:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Получить противовирусную защиту без отрыва от работы. Вакцинация от COVID-19 активно проходит на предприятиях и организациях Минской области. В молодечненском локомотивном депо организовали встречу с врачом-эпидемиологом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Знаю, что это такое – не очень приятное ощущение». Почему прививаются те, кто уже переболел коронавирусом

Железнодорожники смогли получить больше информации о заболевании и сразу на месте сделать прививку. Для этого к ним прибыла выездная бригада из 3-й городской поликлиники.

Сейчас в районе, помимо стационарных пунктов вакцинации, работают три крупные мобильные бригады. Также прививку можно сделать в участковых больницах в Березинском, Чисти и Радошковичках. Задействованы и три амбулатории в Олехновичах, Красном и Лебедево.

«Знаю, что это такое – не очень приятное ощущение». Почему прививаются те, кто уже переболел коронавирусом

Сергей Маникайло, машинист-инструктор локомотивного депо Молодечно Минского отделения БЖД:
Решил, потому что я болел, знаю, что это такое – не очень приятное ощущение болезни. Меня работа ждет, поэтому надо торопиться.

«Знаю, что это такое – не очень приятное ощущение». Почему прививаются те, кто уже переболел коронавирусом

Виолетта Продухо, и.о. заместителя начальника локомотивного депо Молодечно Минского отделения БЖД:
Вакцинируюсь я, потому что считаю, что это, наверное, единственно верный способ как-то победить недуг. В рабочее время организована такая встреча с медиками. Это очень информативно, во-первых, во-вторых – это очень удобно, когда сразу можно провакцинироваться, перед этим получив обследование, это очень замечательно, удобно – не отрываясь от производственного процесса.

«Знаю, что это такое – не очень приятное ощущение». Почему прививаются те, кто уже переболел коронавирусом

Маргарита Працкова, врач-эпидемиолог Молодечненской ЦРБ:
Во время лекции мы людям даем информацию, какие в Республике Беларусь есть вакцины, чем они отличаются, как формируется иммунитет, в какие сроки можно прививаться после перенесенного COVID-19, какие противопоказания. То есть все то, что интересует любого человека.

«Знаю, что это такое – не очень приятное ощущение». Почему прививаются те, кто уже переболел коронавирусом

В Молодечненском районе первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты почти 16 000 человек, это около 12 % населения района. А количество вакцинированных медиков и работников фармацевтической отрасли составляет практически 90 %. К тому же привиты все постояльцы социальных учреждений с круглосуточным пребыванием.

 
 
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Новости Беларуси. Получить противовирусную защиту без отрыва от работы. Вакцинация от COVID-19 активно проходит на предприятиях и организациях Минской области. В...
 
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