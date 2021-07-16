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«Знаю, что это такое – не очень приятное ощущение». Почему прививаются те, кто уже переболел коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Получить противовирусную защиту без отрыва от работы. Вакцинация от COVID-19 активно проходит на предприятиях и организациях Минской области. В молодечненском локомотивном депо организовали встречу с врачом-эпидемиологом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Железнодорожники смогли получить больше информации о заболевании и сразу на месте сделать прививку. Для этого к ним прибыла выездная бригада из 3-й городской поликлиники.
Сейчас в районе, помимо стационарных пунктов вакцинации, работают три крупные мобильные бригады. Также прививку можно сделать в участковых больницах в Березинском, Чисти и Радошковичках. Задействованы и три амбулатории в Олехновичах, Красном и Лебедево.
Сергей Маникайло, машинист-инструктор локомотивного депо Молодечно Минского отделения БЖД:
Виолетта Продухо, и.о. заместителя начальника локомотивного депо Молодечно Минского отделения БЖД:
Маргарита Працкова, врач-эпидемиолог Молодечненской ЦРБ:
В Молодечненском районе первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты почти 16 000 человек, это около 12 % населения района. А количество вакцинированных медиков и работников фармацевтической отрасли составляет практически 90 %. К тому же привиты все постояльцы социальных учреждений с круглосуточным пребыванием.
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«Знаю, что это такое – не очень приятное ощущение». Почему прививаются те, кто уже переболел коронавирусом
Новости Беларуси. Получить противовирусную защиту без отрыва от работы. Вакцинация от COVID-19 активно проходит на предприятиях и организациях Минской области. В...
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