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Открытие под «Пение дубрав» и закрытие под мюзикл. Что ожидает гостей на Дне письменности в Копыле

16.07.2021 22:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Копыле завершается подготовка к историческому для города событию. 5 сентября здесь пройдет День белорусской письменности. Сейчас к строительству, ремонту и реставрации приковано все внимание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Открытие под «Пение дубрав» и закрытие под мюзикл. Что ожидает гостей на Дне письменности в Копыле

Изменения коснулись более 230 объектов. На 27 дорогах и 14 переулках появился новый асфальт, более 20 зданий отремонтировали, четыре из них – капитально. Обновили также дворовые территории и фасады домов, привели в порядок зоны отдыха. Сейчас основные работы кипят в центре города, где в сентябре соберутся тысячи гостей.

Открытие под «Пение дубрав» и закрытие под мюзикл. Что ожидает гостей на Дне письменности в Копыле

Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома:
К празднику, самое главное, конечно, будет обустройство сцены, подготовка к ее установке, потому что сегодня самое главное – подготовить коммуникации для проведения праздника. Уже на выходе основные такие объекты, как «Алея пісьменнікаў», заканчиваются работы по домонтажу детской библиотеки. И сегодня мы видим, что город приобретает новый вид, добавляется цветовая гамма, растительность, больше появилось клумб, фотозон. Обустраиваются придворовые территории, устанавливаются беседки для того, чтобы пенсионеры могли себя чувствовать комфортно даже в такую погоду, как сейчас.

Все предприятия знают свою работу и в принципе движутся согласно установленным плану и заданию. Я думаю, что праздник пройдет на высоком организационном уровне.

Игорь Петришенко: с местными органами власти закладываем такие подходы, чтобы существенно поднять инфраструктуру

Открытие под «Пение дубрав» и закрытие под мюзикл. Что ожидает гостей на Дне письменности в Копыле

Особое внимание организаторы уделили концертной программе. Над ней по традиции работают лучшие специалисты страны. Открытие пройдет под тематическим названием «Пение дубрав», церемонию закрытия планируют сделать в формате мюзикла. В основу всех мероприятий лягут знаменательные для страны события: Год народного единства и 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны.

 
 
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Новости Беларуси. В Копыле завершается подготовка к историческому для города событию. 5 сентября здесь пройдет День белорусской письменности. Сейчас к...
 
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