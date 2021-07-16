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Открытие под «Пение дубрав» и закрытие под мюзикл. Что ожидает гостей на Дне письменности в Копыле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Копыле завершается подготовка к историческому для города событию. 5 сентября здесь пройдет День белорусской письменности. Сейчас к строительству, ремонту и реставрации приковано все внимание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Изменения коснулись более 230 объектов. На 27 дорогах и 14 переулках появился новый асфальт, более 20 зданий отремонтировали, четыре из них – капитально. Обновили также дворовые территории и фасады домов, привели в порядок зоны отдыха. Сейчас основные работы кипят в центре города, где в сентябре соберутся тысячи гостей.
Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома:
Все предприятия знают свою работу и в принципе движутся согласно установленным плану и заданию. Я думаю, что праздник пройдет на высоком организационном уровне.
Особое внимание организаторы уделили концертной программе. Над ней по традиции работают лучшие специалисты страны. Открытие пройдет под тематическим названием «Пение дубрав», церемонию закрытия планируют сделать в формате мюзикла. В основу всех мероприятий лягут знаменательные для страны события: Год народного единства и 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны.
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Новости Беларуси. В Копыле завершается подготовка к историческому для города событию. 5 сентября здесь пройдет День белорусской письменности. Сейчас к...
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