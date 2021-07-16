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Водитель с детьми на «Ровере» опрокинулась на МКАД

16.07.2021 22:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 16 июля на МКАД случилось ДТП с опрокидыванием автомобиля, сообщили в ГАИ Минска.

Водитель с детьми на «Ровере» опрокинулась на МКАД

По предварительной информации ГАИ, молодая женщина на автомобиле «Ровер» двигалась по внутреннему кольцу МКАД. В районе 32-го км она не справилась с управлением и съехала в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства.

Помимо женщины в салоне автомобиля находились дети в возрасте 4 и 6 лет. Несовершеннолетние сидели в специальных детских удерживающих креслах, а водитель была пристегнута ремнем безопасности, поэтому никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 16 июля на МКАД случилось ДТП с опрокидыванием автомобиля, сообщили в ГАИ Минска.
 
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