Водитель с детьми на «Ровере» опрокинулась на МКАД

Вечером 16 июля на МКАД случилось ДТП с опрокидыванием автомобиля, сообщили в ГАИ Минска.





По предварительной информации ГАИ, молодая женщина на автомобиле «Ровер» двигалась по внутреннему кольцу МКАД. В районе 32-го км она не справилась с управлением и съехала в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства.

Помимо женщины в салоне автомобиля находились дети в возрасте 4 и 6 лет. Несовершеннолетние сидели в специальных детских удерживающих креслах, а водитель была пристегнута ремнем безопасности, поэтому никто не пострадал.