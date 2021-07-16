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Лучшее в исполнении симфонического оркестра. В Верхнем городе можно услышать классическую музыку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Любимая классика любимому городу». 17 июля на сцене у Ратуши свою программу представит Государственный симфонический оркестр Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В основе вечера – лучшие образцы музыкальной классики XVIII – XX столетий, например, Вивальди, Моцарт, Чайковский, Огинский и многие другие композиторы. Яркие и эффектные номера для минчан и гостей столицы подготовят заслуженные артисты Беларуси, солисты Национальной оперы и молодые музыканты.
Зрителей приглашают насладиться классикой у Ратуши в 20:00.
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Новости Беларуси. «Любимая классика любимому городу». 17 июля на сцене у Ратуши свою программу представит Государственный симфонический оркестр Беларуси, сообщили...
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