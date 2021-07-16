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Александр Ярошенко: восемь резидентов «Великого камня» активно продвигают тему электротранспорта

16.07.2021 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День электротранспорта прошел в индустриальном парке «Великий камень». Представители промышленного комплекса, ученые и импортеры электромобилей собрались 16 июля в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ярошенко: восемь резидентов «Великого камня» активно продвигают тему электротранспорта

На выставке были представлены как легковые авто, так и спецтехника на электротяге. В числе экспонатов – электробусы «Белкоммунмаш» и МАЗ, одни из последних моделей электромобилей мировых производителей. Здесь можно было увидеть и самый маленький электромобиль в Беларуси.

Александр Ярошенко: восемь резидентов «Великого камня» активно продвигают тему электротранспорта

Также гостям презентовали новые модели электромотоциклов, скутеров и велосипедов.

Александр Ярошенко: восемь резидентов «Великого камня» активно продвигают тему электротранспорта

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:
В настоящее время зарегистрирован 71 резидент. Восемь из них тем или иным образом активно продвигают тему электротранспорта и создают суперконденсаторы для наших электробусов «Белкоммунмаша», которые уже в количестве 80 штук курсируют и обслуживают наше население и гостей столицы.

Программа завершилась выступлениями любителей моноколес и заездом детских гоночных электрокаров.

 
 
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Новости Беларуси. День электротранспорта прошел в индустриальном парке «Великий камень». Представители промышленного комплекса, ученые и импортеры...
 
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