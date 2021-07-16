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С 7-го дня до открытия и 7 дней после закрытия. В мире объявлено олимпийское перемирие

16.07.2021 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Генеральный секретарь ООН объявил об олимпийском перемирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Антониу Гутерриш предлагает всем странам в преддверии Игр в Токио прекратить военные действия. Народы могут использовать это время, чтобы достичь прочного прекращения огня и найти пути к устойчивому миру.

С 7-го дня до открытия и 7 дней после закрытия. В мире объявлено олимпийское перемирие

Напомним, что традициям олимпийского перемирия тысячи лет. Его принято соблюдать с седьмого дня до открытия и еще неделю после закрытия Олимпиады.

 
 
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Генеральный секретарь ООН объявил об олимпийском перемирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Антониу Гутерриш предлагает всем странам в преддверии...
 
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