С 7-го дня до открытия и 7 дней после закрытия. В мире объявлено олимпийское перемирие

Источник материала: СТВ

Генеральный секретарь ООН объявил об олимпийском перемирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Антониу Гутерриш предлагает всем странам в преддверии Игр в Токио прекратить военные действия. Народы могут использовать это время, чтобы достичь прочного прекращения огня и найти пути к устойчивому миру.





Напомним, что традициям олимпийского перемирия тысячи лет. Его принято соблюдать с седьмого дня до открытия и еще неделю после закрытия Олимпиады.