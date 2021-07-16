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С 7-го дня до открытия и 7 дней после закрытия. В мире объявлено олимпийское перемирие
Источник материала: СТВ
Генеральный секретарь ООН объявил об олимпийском перемирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Антониу Гутерриш предлагает всем странам в преддверии Игр в Токио прекратить военные действия. Народы могут использовать это время, чтобы достичь прочного прекращения огня и найти пути к устойчивому миру.
Напомним, что традициям олимпийского перемирия тысячи лет. Его принято соблюдать с седьмого дня до открытия и еще неделю после закрытия Олимпиады.
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Генеральный секретарь ООН объявил об олимпийском перемирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Антониу Гутерриш предлагает всем странам в преддверии...
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