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«Планы очень амбициозные». Роман Головченко посетил «Белвест» и Витебскую бройлерную птицефабрику
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первая роботизированная линия обувного производства на предприятии «Белвест» начнет работать в непрерывном режиме осенью 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 июля с инновационной технологией, аналогов которой нет в мире, познакомился премьер-министр Беларуси во время рабочей поездки в Витебскую область.
Производственная система самостоятельно может распознать дефекты сырья, а также оптимизировать расход кожи – минимизировать отходы.
Роман Головченко также посетил Витебскую бройлерную птицефабрику, где осуществляют масштабную инвестиционную программу.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Начало этого проекта посмотрели – нужны серьезные ресурсы дополнительные. Я и те члены правительства, которые присутствовали сегодня, в первую очередь хотели лично убедиться в том, что проект этот достоин того, чтобы государство участвовало в льготировании кредитных ресурсов, которые предоставляются для реализации этого проекта.
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Новости Беларуси. Первая роботизированная линия обувного производства на предприятии «Белвест» начнет работать в непрерывном режиме осенью 2021 года, сообщили в...
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