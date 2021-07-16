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«Планы очень амбициозные». Роман Головченко посетил «Белвест» и Витебскую бройлерную птицефабрику

16.07.2021 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первая роботизированная линия обувного производства на предприятии «Белвест» начнет работать в непрерывном режиме осенью 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 июля с инновационной технологией, аналогов которой нет в мире, познакомился премьер-министр Беларуси во время рабочей поездки в Витебскую область.

«Планы очень амбициозные». Роман Головченко посетил «Белвест» и Витебскую бройлерную птицефабрику

Производственная система самостоятельно может распознать дефекты сырья, а также оптимизировать расход кожи – минимизировать отходы.

Роман Головченко также посетил Витебскую бройлерную птицефабрику, где осуществляют масштабную инвестиционную программу.

«Планы очень амбициозные». Роман Головченко посетил «Белвест» и Витебскую бройлерную птицефабрику

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Планы очень амбициозные, планируется нарастить выпуск с 60 тысяч тонн до 90 тысяч тонн птицы. Для этого нужны солидные ресурсы, и в первую очередь сделать это на новом технологическом уровне, особенно с учетом того, что появляются новые биологические угрозы. Птицеводство очень зависимо от соблюдения всех стандартов. К сожалению, ветеринарная ситуация в мире по птицеводству, как нам сегодня докладывали, усложняется постоянно, поэтому нужно инвестировать дополнительные средства в системы безопасности, дезинфекции.

Начало этого проекта посмотрели  нужны серьезные ресурсы дополнительные. Я и те члены правительства, которые присутствовали сегодня, в первую очередь хотели лично убедиться в том, что проект этот достоин того, чтобы государство участвовало в льготировании кредитных ресурсов, которые предоставляются для реализации этого проекта.

Сейчас продукция фабрики пользуется спросом за рубежом. Экспорт в 2021 году уже составил почти 10 миллионов долларов.

 
 
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Новости Беларуси. Первая роботизированная линия обувного производства на предприятии «Белвест» начнет работать в непрерывном режиме осенью 2021 года, сообщили в...
 
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