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В Бельгии крупнейшее за 100 лет наводнение. Александр Лукашенко выразил соболезнования пострадавшим от стихии
Источник материала: СТВ
Новости Бельгии. Слова поддержки белорусский лидер направил народу Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там на востоке страны бушует стихия.
Из-за наводнения не работают железные дороги. Разворачивается спасательная операция. По данным властей, непогода унесла жизни 20 человек, 19 пропали без вести. Тысячи домов остались без света и чистой воды.
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В Бельгии крупнейшее за 100 лет наводнение. Александр Лукашенко выразил соболезнования пострадавшим от стихии
Новости Бельгии. Слова поддержки белорусский лидер направил народу Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там на востоке страны бушует стихия. ...
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