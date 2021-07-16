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Теперь не Президент? Кто в Беларуси принимает решение о введении военного положения

16.07.2021 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя» нашел широкий отклик среди общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент его подписал 15 июля.

Теперь не Президент? Кто в Беларуси принимает решение о введении военного положения

Парламентарии активно обсуждают новшества, а их немало. Например, здесь дается конкретное определение беспорядкам, а также уточнены меры и временные ограничения при введении чрезвычайной ситуации. Расширен круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению особого положения, и дополнены их задачи, в том числе и для Вооруженных Сил. Если возникнут угрозы и попытки дестабилизации в нашей стране, решение о введении чрезвычайного или военного положения будет принимать Совет безопасности.

В законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя Беларуси вносятся поправки

Теперь не Президент? Кто в Беларуси принимает решение о введении военного положения

Евгений Зайцев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
С учетом тех событий, которые происходили на территории нашей страны в прошлом году, те события, скажем так, негативного формата, которые сегодня мы видим в различных Telegram-каналах (призывы к деструктивным действиям), в связи с этим для стабилизации обстановки, для недопущения каких-то массовых беспорядков определены конкретные вопросы, когда может вводиться чрезвычайное положение.

Также внесены изменения в Закон «О военном положении», где конкретно прописано, в каких условиях вводится военное положение. Определены дополнительные силы и средства, которые могут участвовать при введении как чрезвычайного положения, так и военного положения. И что самое важное – государственным органам власти, организациям, должностным лицам определены конкретные должностные инструкции и обязанности при применении сил и средств или введении того или иного положения.

Данный указ позволит обезопасить каждого белоруса и обеспечить спокойствие и порядок на наших улицах.

 
 
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Новости Беларуси. Закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя» нашел широкий отклик среди общественности, сообщили в...
 
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