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Депутаты Верховной рады устроили драку во время заседания

16.07.2021 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Украине вступили в силу новые нормы закона о государственном языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь жители страны и те, кто претендует на получение гражданства, должны сдавать экзамен на уровень владения украинским.

Депутаты Верховной рады устроили драку во время заседания

Коснулись новые нормы также сферы культуры. Все развлекательные мероприятия и экскурсии разрешено проводить лишь на государственном языке. Фильмы и сериалы также должны быть дублированы или переозвучены.

Депутаты Верховной рады устроили драку во время заседания

Татьяна Савчик, СТВ:
Документ приняла Верховная рада, которая 16 июля снова стала центром конфликта. Депутаты устроили драку во время заседания. На этот раз участниками потасовки стали представитель «Батьківщины» Вадим Ивченко и Николай Сольский от партии «Слуга народа». Что они не поделили, так и остается загадкой.

 
 
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Новости Украины. В Украине вступили в силу новые нормы закона о государственном языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь жители страны и те, кто...
 
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