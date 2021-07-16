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Депутаты Верховной рады устроили драку во время заседания
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Украине вступили в силу новые нормы закона о государственном языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коснулись новые нормы также сферы культуры. Все развлекательные мероприятия и экскурсии разрешено проводить лишь на государственном языке. Фильмы и сериалы также должны быть дублированы или переозвучены.
Татьяна Савчик, СТВ:
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Новости Украины. В Украине вступили в силу новые нормы закона о государственном языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь жители страны и те, кто...
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