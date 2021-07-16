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Президент Беларуси выразил соболезнования народу Германии в связи с жертвами наводнения
Источник материала: СТВ
Новости Германии. Соболезнование народу Германии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате катастрофического наводнения направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Германии. Соболезнование народу Германии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате катастрофического наводнения направил Александр...
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