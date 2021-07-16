ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Беларуси выразил соболезнования народу Германии в связи с жертвами наводнения

16.07.2021 23:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Германии. Соболезнование народу Германии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате катастрофического наводнения направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Читайте также:

В Германии из-за наводнений погибли более 40 человек. Без электричества остались свыше 130 тысяч домов

В Германии из-за сильных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Более 1300 человек пропали без вести

Очевидцы о наводнении в Германии: «Уровень разрушений, который мы видим сейчас, невероятен»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. Соболезнование народу Германии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате катастрофического наводнения направил Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выпусьцілі бухгальтарку «Нашай Нівы» Вольгу Раковіч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by