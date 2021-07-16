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Самым активным – сувениры из Токио. Стартовала акция НОК в поддержку олимпийской сборной

16.07.2021 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Через неделю начнется Олимпиада в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поддержать белорусских атлетов на Играх сможет каждый. 16 июля стартует масштабная акция «Разам з камандай!», которая продлится по 8 августа.

Самым активным – сувениры из Токио. Стартовала акция НОК в поддержку олимпийской сборной

Для участия необходимо всего несколько шагов – подписаться на страницу Национального олимпийского комитета Беларуси в Instagram, сделать фото или видео на фоне спортивного объекта или с предметами, ассоциирующимися с олимпийским движением и летними видами спорта, а также дополнить снимок или ролик теплыми пожеланиями в прозе или в стихах. Используя официальные хэштеги, разместить у себя на странице, отметив страницу НОК.

Самым активным участникам организаторы обещают сувениры из Токио.

Самым активным – сувениры из Токио. Стартовала акция НОК в поддержку олимпийской сборной

Напомним, Олимпийские игры в Японии в 2021 году пройдут без болельщиков. Выступят около 11 тысяч спортсменов из 205 национальных олимпийских комитетов. Они разыграют более 300 комплектов медалей в 33 видах спорта.

 
 
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Новости Беларуси. Через неделю начнется Олимпиада в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поддержать белорусских атлетов на Играх сможет каждый. 16...
 
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