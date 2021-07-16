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«Ребёнок мог в любой момент умереть». Врач о состоянии мальчика с редким заболеванием, которому сделали операцию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На этой неделе мы рассказывали, как белорусские врачи провели уникальную операцию 11-летнему ребенку. Сейчас состояние маленького пациента удовлетворительное, он идет на поправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже самостоятельно может встать с кровати, а это большой прогресс для реабилитации после такой тяжелой операции. У мальчика была редчайшая патология – торакоабдоминальная аневризма брюшной аорты. Такое заболевание встречается у взрослых, а вот у ребенка – впервые.
11-летний мальчик перенес инфекцию, которая и вызвала редчайшую патологию. Но белорусским медикам удалось невозможное. Хирургическое вмешательство прошло при непосредственном участии одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира – профессора Калангоса. Операция длилась более 10 часов. Родители мальчика благодарят врачей за спасенную жизнь.
Елена, мама пациента РНПЦ детской хирургии:
Игорь, пациент РНПЦ детской хирургии:
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
«Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребёнку с аномалией Эбштейна
Отметим, что белорусские детские кардиохирурги с участием профессора Калангоса провели пять сложнейших операций пациентам с редкими патологиями, в том числе с аномалией Эбштейна – редким пороком сердца.
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«Ребёнок мог в любой момент умереть». Врач о состоянии мальчика с редким заболеванием, которому сделали операцию
Новости Беларуси. На этой неделе мы рассказывали, как белорусские врачи провели уникальную операцию 11-летнему ребенку. Сейчас состояние маленького пациента...
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