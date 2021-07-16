ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Ребёнок мог в любой момент умереть». Врач о состоянии мальчика с редким заболеванием, которому сделали операцию

16.07.2021 23:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На этой неделе мы рассказывали, как белорусские врачи провели уникальную операцию 11-летнему ребенку. Сейчас состояние маленького пациента удовлетворительное, он идет на поправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже самостоятельно может встать с кровати, а это большой прогресс для реабилитации после такой тяжелой операции. У мальчика была редчайшая патология – торакоабдоминальная аневризма брюшной аорты. Такое заболевание встречается у взрослых, а вот у ребенка – впервые.

В РНПЦ детской хирургии успешно провели сложнейшую операцию у ребенка с редкой болезнью

«Ребёнок мог в любой момент умереть». Врач о состоянии мальчика с редким заболеванием, которому сделали операцию

11-летний мальчик перенес инфекцию, которая и вызвала редчайшую патологию. Но белорусским медикам удалось невозможное. Хирургическое вмешательство прошло при непосредственном участии одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира – профессора Калангоса. Операция длилась более 10 часов. Родители мальчика благодарят врачей за спасенную жизнь.

«Ребёнок мог в любой момент умереть». Врач о состоянии мальчика с редким заболеванием, которому сделали операцию

Елена, мама пациента РНПЦ детской хирургии:
Нужна была сложная операция. На запросы в лучшие клиники Европы и Америки – отказались делать операцию. И на прошлой неделе благодаря слаженной работе наших хирургов – дали нам надежду и шанс на жизнь. Ребенок поправляется, уже переведен из реанимации в общую палату.

«Ребёнок мог в любой момент умереть». Врач о состоянии мальчика с редким заболеванием, которому сделали операцию

Игорь, пациент РНПЦ детской хирургии:
Хорошо чувствую. Конечно, после операции сразу больно было, все ныло тело, но сейчас восстанавливаюсь потихонечку, все лучше и лучше с каждым днем становится.

«Ребёнок мог в любой момент умереть». Врач о состоянии мальчика с редким заболеванием, которому сделали операцию

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
На уровне диафрагмы произошло формирование аневризмы, раздувание стенки аорты, которое сместило все сосуды, которые питают спинной мозг, почки, кишечник, печень, поджелудочную железу. Это образование было достаточно большое, оно было угрожаемое по разрыву. Когда мы его иссякали и протезировали аорту, стало понятно, что ребенок мог в любой момент умереть.

«Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребёнку с аномалией Эбштейна

«Ребёнок мог в любой момент умереть». Врач о состоянии мальчика с редким заболеванием, которому сделали операцию

Отметим, что белорусские детские кардиохирурги с участием профессора Калангоса провели пять сложнейших операций пациентам с редкими патологиями, в том числе с аномалией Эбштейна – редким пороком сердца.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На этой неделе мы рассказывали, как белорусские врачи провели уникальную операцию 11-летнему ребенку. Сейчас состояние маленького пациента...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новополочанин приговорен к 4 годам ограничения свободы за оскорбления и оборот боеприпасов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by