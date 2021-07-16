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Витеблянка сломала ногу на улице города и добилась компенсации в 8000 долларов от коммунальных служб

17.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Витебскоблводоканал», «Горсвет» и «ЖРЭТ г.Витебска» должны заплатить жительнице Витебска 20 000 компенсации морального вреда за сломанную ногу, но прокуратура пыталась это опротестовать.


Фото pixabay.com

21 августа прошлого года в 23:55 витеблянка вышла с работы и направилась к остановке общественного транспорта, пишут НН. Когда женщина переходила улице, ее нога попала в яму у канализационного люка. Упавшая витеблянка сломала ногу и рассекла лицо, на скорой ее доставили в больницу, где диагностировали телесные повреждения, относящихся к категории тяжких телесных повреждений, по признаку опасности для жизни.

Канализационный колодец, вблизи которого образовалась яма, находится на балансе и обслуживании филиала «Витебскводоканал» УП «Витебскоблводоканал», территория, на которой образовалась яма, находится на обслуживании у ГП «ЖРЭТ г.Витебска», а освещение там обеспечивает ГП «Горсвет». Света в тот вечер не было, а асфальт не ремонтировали пару лет.

В итоге пострадавшая подала иск к УП «Витебскоблводоканал», ГП «Горсвет» г.Витебска, ГП «ЖРЭТ г.Витебска», БРУСП «Белгосстрах» о взыскании с них в солидарном порядке компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей, материального вреда в размере 194 рублей 10 копеек рублей, а также судебных расходов. Ответчики иск не признали.

29 апреля суд Октябрьского района Витебска постановил удовлетворить исковые требования витеблянки в следующем порядке:

- взыскать с ГП «ЖРЭТ г.Витебска» в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 12000 рублей, расходы за оказание юридической помощи в размере 540 рублей.

- взыскать с УП «Витебскоблводоканал» в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 6000 рублей, расходы за оказание юридической помощи в размере 270 рублей;

- взыскать с ГП «Горсвет» г.Витебска в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей, материальный вред в размере 19,41 рублей, расходы за оказание юридической помощи в размере 90 рублей;

- взыскать с БРУСП «Белгосстрах» в пользу истицы материальный вред в размере 174,69 рублей.

Кроме того, ответчики должны уплатить в доход государства пошлину. Однако

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что непринятие мер по ограждению аварийного участка и неосуществление действий по устранению обрушения асфальтового покрытия сотрудниками ГП «ЖРЭТ г.Витебска» и УП «Витебскоблводоканал», а также отсутствие освещения в данном районе явилось следствием падения истицы.

Ответственность ответчиков ГП «ЖРЭТ г.Витебска» и УП «Витебскоблводоканал» застрахована в БРУСП «Белгосстрах», в связи с чем заявленная сумма в счет возмещения материального вреда в пользу истицы и судебные расходы по взысканной сумме материального вреда подлежат взысканию с БРУСП «Белгосстрах».

Решением суда Октябрьского района г.Витебска постановлено исковые требования истицы удовлетворить:

- взыскать с ГП «ЖРЭТ г.Витебска» в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 12000 рублей, расходы за оказание юридической помощи в размере 540 рублей.

- взыскать с УП «Витебскоблводоканал» в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 6000 рублей, расходы за оказание юридической помощи в размере 270 рублей;

- взыскать с ГП «Горсвет» г.Витебска в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей, материальный вред в размере 19,41 рублей, расходы за оказание юридической помощи в размере 90 рублей;

- взыскать с БРУСП «Белгосстрах» в пользу истицы материальный вред в размере 174,69 рублей.

Кроме того, с ответчиков взыскана в доход государства государственная пошлина.

Однако на это решение были поданы апелляционный протест заместителя прокурора Витебска и апелляционные жалобы ГП «ЖРЭТ г. Витебска» и УП «Витебскоблводоканал».

21 июня судебная коллегия по гражданским делам Витебского областного суда оставила без изменений решение суда Октябрьского района, а апелляции – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.
 
Теги: Витебск
 
 
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«Витебскоблводоканал», «Горсвет» и «ЖРЭТ г.Витебска» должны заплатить жительнице Витебска 20 000 компенсации морального вреда за сломанную ногу, но прокуратура...
 
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