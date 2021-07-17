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Марат Марков о беглой оппозиции: Как только в Беларуси наступает процесс стабильности, они становятся никому не нужными

17.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Марат Марков о беглой оппозиции: Как только в Беларуси наступает процесс стабильности, они становятся никому не нужными

Процесс управляемого или неуправляемого хаоса в Беларуси жизненно важен для представителей беглой оппозиции, так как от этого зависит их финансирование.  Об этом в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» рассказал председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков.

Марат Марков: «Дис – разорившийся предприниматель. Откуда у него деньги на финансирование убийства, на закупку оружия, переправку его. Халезин сидит в Великобритании, Цепкало его обвиняет, что он 1,5 миллиона долларов получает ежегодно. Куда уходят эти деньги? Понятно, кто содержит Тихановскую, за счет чего живет Латушко, Карач, Мотолько и так далее. Для них процесс управляемого или неуправляемого хаоса в Беларуси жизненно важен. До тех пор, пока будет этот процесс, они будут иметь деньги. Как только в Беларуси наступает процесс стабильности, они становятся никому не нужными, у них прекращается поток».

Фото: скриншот видео «Беларусь 1»

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Процесс управляемого или неуправляемого хаоса в Беларуси жизненно важен для представителей беглой оппозиции, так как от этого зависит их финансирование.  Об этом...
 
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