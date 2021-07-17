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Марат Марков о беглой оппозиции: Как только в Беларуси наступает процесс стабильности, они становятся никому не нужными
Источник материала: ОНТ
Процесс управляемого или неуправляемого хаоса в Беларуси жизненно важен для представителей беглой оппозиции, так как от этого зависит их финансирование. Об этом в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» рассказал председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков.
Фото: скриншот видео «Беларусь 1»
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Марат Марков о беглой оппозиции: Как только в Беларуси наступает процесс стабильности, они становятся никому не нужными
Процесс управляемого или неуправляемого хаоса в Беларуси жизненно важен для представителей беглой оппозиции, так как от этого зависит их финансирование. Об этом...
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