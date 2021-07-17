Марат Марков: Европейские страны обозначили, что терроризм – это нормально, если происходит в отношении стран, с которыми они не согласны

Источник материала: ОНТ

Европейские страны, несмотря на международные нормы, в открытую обозначают, что терроризм – это нормальное явление, если оно ориентировано на страны, с которыми Европа не согласна. Об этом в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» заявил председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков.

Марат Марков: «Говорилось, что Тихановская была в курсе того, что готовилось покушение на Президента и членов его семьи. Было? Было. Об этом говорят сами задержанные. Ключевой момент. Второй момент – Карач в фильме на камеру заявляет о том, что “Дис” молодец. И говорится о том, что она готовила пути отхода для тех, кто покушался на Азаренка. Она фактически признает, что она участвовала в террористическом акте. И третий момент, естественно, “Дис” находится в Германии, юрисдикция Германии. Неделя прошла после запроса – реакции вообще никакой. То есть мы столкнулись с новой международной реакцией. Когда страны, которые должны бороться с терроризмом и, более того, неоднократно озвучивали, что терроризм является общемировой проблемой и с ней необходимо бороться сообща (они же приезжали сюда, они работали с нашими силовыми структурами на протяжении многих лет), и сейчас они не просто стыдливо замолчали, они по сути обозначили, что терроризм – это нормально, если это происходит в отношении стран, с которыми Европа не согласна».

Фото: скриншот видео «Беларусь 1»

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