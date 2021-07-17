Источник материала: ОНТ

Спустя восемьдесят лет забвения. В Бресте началось строительство лапидария. Экспозиция старинной письменности на камне появится на месте еврейского кладбища, снесенного в начале Великой Отечественной войны.





Специалисты изучают, документируют и фотографируют надгробия – около тысячи мацев предположительно с одного некрополя. В начале войны, когда Брест был оккупирован, фашисты расправлялись не только с евреями, но и с их памятью. Самое старое и большое кладбище в городе было разграблено, а потом вовсе стерто с лица земли. Надмогильные плиты использовали для мощения улиц. Спустя много лет их обнаружили и передали представителям общины. С инициативой вернуть мацевы на место и построить мемориал выступили общественность и потомки евреев Бреста.

Артур Лившиц, председатель международной общественной благотворительной организации «Диалог»: «Уничтожение кладбищ нацистами во время холокоста было обычной тематикой, и, к сожалению, долгие годы мы не смогли восстановить ту справедливость и вернуть камни, кладбища в первозданный вид. Поэтому сегодня есть решение таких проблем, это возможность строительства мемориала. Который будет посвящен не только людям, которые будут похоронены на этом кладбище, но и всему наследию нашей страны, еврейское наследие – часть наследия всей Беларуси».

Это будет первый лапидарий в стране. Проект в три этапа, после изучения надписей займутся дизайном будущего комплекса. Концепцию согласуют с еврейской общиной и городскими властями. Чтобы завершить работы специалистам понадобится около трех лет.

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