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В Бресте началось строительство лапидария – экспозиция старинной письменности на камне появится на месте еврейского кладбища
Источник материала: ОНТ
Спустя восемьдесят лет забвения. В Бресте началось строительство лапидария. Экспозиция старинной письменности на камне появится на месте еврейского кладбища, снесенного в начале Великой Отечественной войны.
Специалисты изучают, документируют и фотографируют надгробия – около тысячи мацев предположительно с одного некрополя. В начале войны, когда Брест был оккупирован, фашисты расправлялись не только с евреями, но и с их памятью. Самое старое и большое кладбище в городе было разграблено, а потом вовсе стерто с лица земли. Надмогильные плиты использовали для мощения улиц. Спустя много лет их обнаружили и передали представителям общины. С инициативой вернуть мацевы на место и построить мемориал выступили общественность и потомки евреев Бреста.
Это будет первый лапидарий в стране. Проект в три этапа, после изучения надписей займутся дизайном будущего комплекса. Концепцию согласуют с еврейской общиной и городскими властями. Чтобы завершить работы специалистам понадобится около трех лет.
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В Бресте началось строительство лапидария – экспозиция старинной письменности на камне появится на месте еврейского кладбища
Спустя восемьдесят лет забвения. В Бресте началось строительство лапидария. Экспозиция старинной письменности на камне появится на месте еврейского кладбища,...
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