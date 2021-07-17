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Слет дилеров Минского автомобильного завода: что нового презентовал белорусский автофлагман
Источник материала: ОНТ
Открытие новых заводов, выпуск собственных двигателей и даже продажа уникальной криптовалюты. В индустриальном парке «Великий камень» прошел ежегодный слет дилеров Минского автомобильного завода. Что нового презентовал и чем удивлял партнеров белорусский автофлагман?
За более чем 50-летнюю работу Минский автомобильный завод стал лидером по производству пассажирской и грузовой техники в СНГ. География экспорта растет с каждым годом и завоевывает новые рынки сбыта.
В этом году МАЗ расширяет свой модельный ряд автотехники. Товаропроводящие сети МАЗ представили совместные производства двигателей и комплектующих. Агрегаты уже выпускаются на новых фабриках в парке «Великий камень».
На собственные агрегаты переходят самосвалы, тягачи, бортовые автомобили, лесовозы и спецтехника. Это также коснется и других направлений. Переход будет поэтапным, над этим активно работают конструкторы и инженеры.
При двухсменной работе предприятия способны удвоить объемы производства. Это позволит снизить себестоимость автотехники белорусского автофлагмана и увеличить объемы продаж.
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Открытие новых заводов, выпуск собственных двигателей и даже продажа уникальной криптовалюты. В индустриальном парке «Великий камень» прошел ежегодный слет...
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