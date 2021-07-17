Слет дилеров Минского автомобильного завода: что нового презентовал белорусский автофлагман

Источник материала: ОНТ

Открытие новых заводов, выпуск собственных двигателей и даже продажа уникальной криптовалюты. В индустриальном парке «Великий камень» прошел ежегодный слет дилеров Минского автомобильного завода. Что нового презентовал и чем удивлял партнеров белорусский автофлагман?





За более чем 50-летнюю работу Минский автомобильный завод стал лидером по производству пассажирской и грузовой техники в СНГ. География экспорта растет с каждым годом и завоевывает новые рынки сбыта.

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора Минского автомобильного завода: «На сегодняшний день Минский автомобильный завод поставляет свою технику более чем в 40 стран мира. Техника МАЗ представлена на африканском континенте, странах Азии. Так, в ходе собрания мы подведем итоги и расскажем дилерам о новых рынках. Так, за прошлый год мы открыли для себя рынок Индонезии, Монголии, а также ряд других стран».

В этом году МАЗ расширяет свой модельный ряд автотехники. Товаропроводящие сети МАЗ представили совместные производства двигателей и комплектующих. Агрегаты уже выпускаются на новых фабриках в парке «Великий камень».

Григорий Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»: «Символично, что форум-совещание, который проводит наш флагман машиноиндустрии, происходит на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Потому что два совместных предприятия, которые здесь построены – "МАЗ-вейчай" и "Фаст-МАЗ". Один выпускает двигатели Евро-5 и Евро-6. Второй – сверхсильные коробки передач. Символично, что это флагманы не только для машиностроительной отрасли Беларуси».

На собственные агрегаты переходят самосвалы, тягачи, бортовые автомобили, лесовозы и спецтехника. Это также коснется и других направлений. Переход будет поэтапным, над этим активно работают конструкторы и инженеры.

Валерий Иванкович, генеральный директор Минского автомобильного завода: «Цель и задача – сохранить рынки, на которых мы уже присутствуем. Если модели продвигаются в основные реализационные точки, как их расширить, какие проблемы, как решить, что с сервисом? Ну и новые модели. Что нужно делать и куда двигаться».

При двухсменной работе предприятия способны удвоить объемы производства. Это позволит снизить себестоимость автотехники белорусского автофлагмана и увеличить объемы продаж.

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