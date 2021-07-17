«Я никогда такого не видел. Это можно назвать просто – катастрофа»: смертоносный потоп обрушился на Германию, Бельгию и Нидерланды

Источник материала: ОНТ

Смертоносный потоп – так назвали стихийное бедствие, которое обрушилось на западную часть Германии, Бельгию и Нидерланды. За сутки там выпало осадков вдвое больше, чем за обычно за месяц. Из берегов вышли реки, под воду ушли города и деревни. Во многих регионах царит хаос. Власти, по оценкам местной прессы, оказались бессильны перед стихией. Число погибших растет.





На спасательные операции брошены полиция и армия. На западе Германии объявлен режимы военной катастрофы. Соболезнование народу Германии в связи с многочисленными жертвами направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Сверху все это зрелище напоминает сцены из фильма-катастрофы. Ощущение, что по этой местности ударило мощнейшее цунами, но это последствия ливней, которые шли без остановки почти сутки. Западная часть Германии, восточные Нидерланды, почти половина Бельгии и даже Люксембург оказались под ударом стихии.

Главным источником бед во многих городах стали реки. Уровень воды в них буквально за считанные часы поднялся на несколько метров. К такому стремительному развитию событий местные жители оказались просто не готовы.

Вышедшие из берегов каналы и реки застали людей врасплох. Улицы заполнились стремительными потоками, которые достигали высоты в несколько этажей и сносили буквально все на своем пути – скамейки, деревья, мусорные баки, автомобили. С фундаментов под напором воды срывало целые дома. К несчастью, в некоторых находились люди, которые не смогли выбраться из водоворота.

«Было ужасно не иметь возможности помочь людям. Они махали нам из окон. Дома рушились слева и справа от них, а в доме между ними они махали. Нам повезло, мы выжили».

«Мы просто ничего не могли спасти. Вода прибывала так быстро, я никогда не видел ничего подобного. Вода все поднималась и поднималась, и я понял, что сейчас бесполезно пытаться что-либо спасти. Машина исчезла, копатель исчез, все исчезло. Вода обладала такой огромной силой! Мы были в доме, дверь распахнулась, и меня швырнуло о стену. Вот какое давление было у воды, представляете?»

Под напором воды размываются почвы. В огромные земляные воронки сползают целые деревни. Кого-то вода застала в погребе, кто-то не смог выбраться из автомобиля и угодил в поток. Немецкие власти заявляют, что погибших уже более сотни, еще около тысячи трехсот человек не выходят на связь и объявлены пропавшими без вести. В регион на помощь пожарным и спасателям стянуты военные. Ситуации присвоен разряд катастрофы. События меняются каждый час.

В соседних Нидерландах, которые имеют самую разветвленную сеть каналов в Европе, разлив местами достигает десятков километров. Под водой находятся дороги, автостоянки, поля. Спасатели фиксируют прорыв дамб.

На кадрах видно, что борьба с водой идет уже буквально за сантиметры. Преграды не помогают. Местные власти рассылают сообщения жителям не дожидаться прорыва заграждений и занимать верхние этажи. Бежать из многих районов уже просто некуда.

Кадры из Бельгии почти ничем не отличаются. Настоящие горные реки в небольших городах и грязевые потоки, смывающие все на своем пути, разбитая инфраструктура, горы мусора и настоящий шок у местных жителей.

«Я никогда такого не видел, сколько лет здесь живу. Это можно назвать просто – катастрофа. Посмотрите: повсюду разрушения, повсюду следы потоков. Мы такого не ожидали».

Короткое замыкание или разрушенный камин, но пожар возникает даже в условиях, когда вода и с неба, и с земли. Дома один за другим выгорают изнутри. Спасатели не могут подобраться к охваченным племенем зданиям. Многие населенные пункты просто отрезаны. Уровень затоплений достигает нескольких метров. Люди заперты в домах и надеются, что вода остановится. В юго-восточной части страны парализовано железнодорожное движение, размыты пути, разрушены автомобильные дороги. Бельгийские власти рапортуют о 22 погибших, больше 30 человек объявлены пропавшими.

Жители Льежа с тревогой смотрят на уровень воды в реке Маас, которая разделяет крупнейший юго-восточный город Бельгии на две части и вот-вот выйдет из берегов. Объявлена тревога, бургомистр призвал гостей и туристов покинуть город, а местных жителей закрыть подвалы, запастись питьевой водой и готовиться к самому худшему.

Тем временем спасательные операции разворачиваются во всех регионах, оказавшихся под ударом стихии. Тысячи человек уже покинули разрушенные дома и сейчас размещаются в специальных центрах, к эвакуации готовятся жители потенциально опасных районов – тех, куда большая вода еще может добраться. К подсчету ущерба власти даже не приступали. Счет жертв продолжает расти.

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