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Более 50 тысяч белорусских женщин подписались под обращением против санкций
Источник материала: ОНТ
Простые белорусы вынуждены буквально отстаивать свои права. Более 50 тысяч женщин подписались под обращением против санкций. В заявлении они говорят, что в угоду геополитическим интересам, попирая международное право, наши семьи пытаются зажать в экономические тиски, тем самым насильно насаждая иной путь развития.
Белорусские женщины заявили о желании жить в суверенной стране, курс развития которой выбрали еще 25 лет назад. Обращение белорусских женщин с призывом услышать голос разума направят в Организацию Объединенных Наций.
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Простые белорусы вынуждены буквально отстаивать свои права. Более 50 тысяч женщин подписались под обращением против санкций. В заявлении они говорят, что в угоду...
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