ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 50 тысяч белорусских женщин подписались под обращением против санкций

17.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Более 50 тысяч белорусских женщин подписались под обращением против санкций

Простые белорусы вынуждены буквально отстаивать свои права. Более 50 тысяч женщин подписались под обращением против санкций. В заявлении они говорят, что в угоду геополитическим интересам, попирая международное право, наши семьи пытаются зажать в экономические тиски, тем самым насильно насаждая иной путь развития.


Белорусские женщины заявили о желании жить в суверенной стране, курс развития которой выбрали еще 25 лет назад. Обращение белорусских женщин с призывом услышать голос разума направят в Организацию Объединенных Наций.

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин: «За каждым из работающих, за женщинами, за мужчинами стоят их семьи, стоят их родители. Стоит, по большому счету, весь наш пакет соцподдержки, стоят пенсии, стоят выплаты нашим мамам, которые находятся в декретном отпуске. Стоит наша система образования, здравоохранения, социальной защиты. И мы реально понимаем, что эти санкции – это снижение благосостояния наших граждан. Мы общаемся к женскому сообществу мира, к женским организациям с просьбой возвысить свой голос в защиту нашего белорусского народа и завершаем свое обращением тем, что то, что сегодня пытаются сделать с нашей страной, завтра могут попытаться сделать у них. И неизвестно, выстоит ли их страна так, как выстояла наша».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Простые белорусы вынуждены буквально отстаивать свои права. Более 50 тысяч женщин подписались под обращением против санкций. В заявлении они говорят, что в угоду...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Неожиданный визит». РосСМИ о встрече Путина и Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by