Более 50 тысяч белорусских женщин подписались под обращением против санкций

Источник материала: ОНТ

Простые белорусы вынуждены буквально отстаивать свои права. Более 50 тысяч женщин подписались под обращением против санкций. В заявлении они говорят, что в угоду геополитическим интересам, попирая международное право, наши семьи пытаются зажать в экономические тиски, тем самым насильно насаждая иной путь развития.





Белорусские женщины заявили о желании жить в суверенной стране, курс развития которой выбрали еще 25 лет назад. Обращение белорусских женщин с призывом услышать голос разума направят в Организацию Объединенных Наций.

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин: «За каждым из работающих, за женщинами, за мужчинами стоят их семьи, стоят их родители. Стоит, по большому счету, весь наш пакет соцподдержки, стоят пенсии, стоят выплаты нашим мамам, которые находятся в декретном отпуске. Стоит наша система образования, здравоохранения, социальной защиты. И мы реально понимаем, что эти санкции – это снижение благосостояния наших граждан. Мы общаемся к женскому сообществу мира, к женским организациям с просьбой возвысить свой голос в защиту нашего белорусского народа и завершаем свое обращением тем, что то, что сегодня пытаются сделать с нашей страной, завтра могут попытаться сделать у них. И неизвестно, выстоит ли их страна так, как выстояла наша».

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