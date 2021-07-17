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В космос с Джеффом Безосом полетит 18-летний выпускник школы. Он станет самым молодым астронавтом в истории
Источник материала: ОНТ
Вместе с основателем Amazon Джеффом Безосом в космос отправится 18-летний Оливер Дэмен из Нидерландов. Об этом
Место на корабле по итогам аукциона должен был занять некий аноним, который в итоге отказался от полета. Как
Дэмен – сын генерального директора инвестиционной фирмы Somerset Capital Partners BV. Какая именно сумма будет уплачена за билет, не уточняется. В 2020 году Оливер окончил школу, взял годичный перерыв и получил лицензию пилота. В сентябре 2021-го ему предстоит стать студентом Утрехтского университета, там молодой человек займется изучением физики и инновационного менеджмента.
Если этот полет состоится, в космосе побывают одновременно самый молодой (Дэмен) и самый пожилой астронавт (Уолли Фанк – ей 82 года) в истории.
Фото: blueorigin
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В космос с Джеффом Безосом полетит 18-летний выпускник школы. Он станет самым молодым астронавтом в истории
Вместе с основателем Amazon Джеффом Безосом в космос отправится 18-летний Оливер Дэмен из Нидерландов. Об этом информирует сайт космической компании Blue Origin. Место на...
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