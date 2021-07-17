На «Славянском базаре в Витебске» – День Союзного государства. Чем живет город над Двиной?

Источник материала: ОНТ

Эта музыка для всех. И другие не менее яркие арт-проекты. На XXX-м «Славянском базаре в Витебске» сегодня День Союзного государства. В Летнем амфитеатре завершается подготовка грандиозного гала-концерта мастеров искусств Беларуси и России. До него остается чуть больше часа. А накануне на главной сцене Международного фестиваля собрались самые именитые гости. Открытие прошло с размахом. Сердца по-прежнему в ритме бьются.





Запоют в Беларуси, услышат в России и обязательно подхватят. В городе над Двиной Союзное государство – как по нотам. Хит-парад «народных» куплетов – на главной сцене «Славянского базара в Витебске». «Какой прогноз у нас сегодня?» – спросили хедлайнера.

«Погода в доме», в этом, – хорошая. Жаркие ритмы, знойные мелодии – уже вторые сутки город над Двиной «без паузы». Больше 30 стран-участниц. XXX-й «фестиваль открытых сердец» по традиции открыл Президент. Александр Лукашенко напомнил, что настоящим друзьям приглашение на «Славянский базар в Витебске» не надо. Рады всегда.

В этом году Специальной награды Президента был удостоен Николай Басков. Народный артист России готовился к выходу на сцену, но – занемог. Повысилась температура. Решил поберечь зрителей и звездных гостей юбилейного форума.

С утра в Летнем амфитеатре повторяли «Звездные хиты» – от попсы до рока. Эта музыка для всех заиграет после полуночи. Суперстар дали ответ недоброжелателям, хейтерам в Сети. В Витебске «живут» на позитиве. Одни поют, другие подтанцовывают.

Как известно, «Славянский базар в Витебске» – это место, где может загореться новая звезда. Услышим голоса детей и взрослых. В 1993-м первым лауреатом Гран-при была Таисия Повалий. Теперь украинская дива – в жюри конкурса молодых исполнителей. 14 участников. Сегодня состоялась жеребьевка. Белорус Даниил Мышковец выступит под 5-м номером.

Скоро финалисты сразятся друг с другом в исполнении славянских хитов. Для гостей «василькового города» и миллионов телезрителей эта борьба обещает стать самым захватывающим событием музыкального сезона, когда весь мир поставили «на паузу». В Витебске все только начинается.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram