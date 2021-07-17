В Витебске реконструировали улицу Гагарина

Источник материала: ОНТ

Фестиваль – это и время подарков. Второй год Витебск к «Славянскому базару» решает важную инфраструктурную проблему. В 2020-м возвели Полоцкий путепровод, удалось сэкономить часть средств, и их направили на реконструкцию улицы Гагарина.





К ней приступили сразу после XXIX «Славянского». И вот сейчас микрорайон обрел новый вид. Вместо однополосного движения – по три ряда в каждую сторону. Обустроенные тротуары, стоянки, велодорожка. Троллейбусы придут на смену трамваю. Эта дорога связывает жилой квартал и предприятия Свободной экономической зоны с центром города и с трассой Одесса – Санкт-Петербург. Вместо 4 лет, первоначально выделенных на реконструкцию, строители справились за год.

В ходе рабочей поездки премьер-министр ознакомился с производством крупного обувного холдинга, здесь идет поэтапное внедрение в технологический процесс роботов. Оборудование уникальное, собственная разработка. Роботы будут применятся в раскрое кожи, выявлении дефектов сырья, это поможет минимизировать отходы. Сейчас в компании работают над специализированным складом.

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