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В Витебске реконструировали улицу Гагарина

17.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебске реконструировали улицу Гагарина

Фестиваль – это и время подарков. Второй год Витебск к «Славянскому базару» решает важную инфраструктурную проблему. В 2020-м возвели Полоцкий путепровод, удалось сэкономить часть средств, и их направили на реконструкцию улицы Гагарина.


К ней приступили сразу после XXIX «Славянского». И вот сейчас микрорайон обрел новый вид. Вместо однополосного движения – по три ряда в каждую сторону. Обустроенные тротуары, стоянки, велодорожка. Троллейбусы придут на смену трамваю. Эта дорога связывает жилой квартал и предприятия Свободной экономической зоны с центром города и с трассой Одесса – Санкт-Петербург. Вместо 4 лет, первоначально выделенных на реконструкцию, строители справились за год.

В ходе рабочей поездки премьер-министр ознакомился с производством крупного обувного холдинга, здесь идет поэтапное внедрение в технологический процесс роботов. Оборудование уникальное, собственная разработка. Роботы будут применятся в раскрое кожи, выявлении дефектов сырья, это поможет минимизировать отходы. Сейчас в компании работают над специализированным складом.   

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Теги: Витебск
 
 
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Фестиваль – это и время подарков. Второй год Витебск к «Славянскому базару» решает важную инфраструктурную проблему. В 2020-м возвели Полоцкий путепровод, удалось...
 
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