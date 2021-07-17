|
Электрокары и моноколеса: в индустриальном парке «Великий камень» обсуждали развитие электротранспорта в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Глобальная электрификация и будущее за экологичной техникой! Сегодня в индустриальном парке «Великий камень» обсуждали развитие электротранспорта в Беларуси. Собрались представители промышленности, ученые, импортеры машин нового поколения. Не обошлось без интересных находок.
И Владимир Дубровский нашел способ. Пересел на электромобиль и сразу в него влюбился. Никакого шума, запаха бензина и вибрации. С виду крохотное транспортное средство, оно так и называется «микро», – удивил комфорт высокого класса. В опциях этот китайский «малыш» не уступает «взрослому».
Сфера применения самая разная, но чаще интересуются таким транспортом службы доставки. Цена авто – порядка 25 тысяч белорусских рублей. Но буквально за год в этой сфере машина себя окупит. Чуть дольше времени нужно для другой модели премиум класса. Авто в центре внимания на выставке, эффектное оно не только внешне.
На зарядку уходит в среднем 40 минут. А мест, где можно это сделать, с каждым годом в нашей стране становится больше. Уже к концу 2021-го их станет 600. Потенциал отрасли укрепляет и Белорусская АЭС.
Экологичные авто – мировой тренд, из 71 резидента «Великого камня» восемь продвигают тему электротранспорта. Его выбирают и обычные белорусы. Среди бонусов такого приобретения: нет дорожного налога, таможенной пошлины и даже НДС, если автомобиль для личного пользования.
Пока одни пересаживаются на электромобили, другие выбирают новый метод передвижения. Моноколесом сегодня уже никого не удивишь, маневренный и компактный транспорт осваивают и дети, и те, кому за 50. Александру Воронину 66, и уже несколько лет по городу он гуляет на «скоростях».
Электротранспорт – это отличное решение и для городского сообщения, и для предприятий, и личного пользования, это как минимум экономно. Но формат каждый потребитель определяет самостоятельно.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Электрокары и моноколеса: в индустриальном парке «Великий камень» обсуждали развитие электротранспорта в Беларуси
Глобальная электрификация и будущее за экологичной техникой! Сегодня в индустриальном парке «Великий камень» обсуждали развитие электротранспорта в Беларуси....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)