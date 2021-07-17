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Электрокары и моноколеса: в индустриальном парке «Великий камень» обсуждали развитие электротранспорта в Беларуси

17.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Электрокары и моноколеса: в индустриальном парке «Великий камень» обсуждали развитие электротранспорта в Беларуси

Глобальная электрификация и будущее за экологичной техникой! Сегодня в индустриальном парке «Великий камень» обсуждали развитие электротранспорта в Беларуси. Собрались представители промышленности, ученые, импортеры машин нового поколения. Не обошлось без интересных находок.  


«Смог, который стоит над городом даже в 7 утра, понимаешь, что все что мы можем контролировать питание, свое здоровье, то о воздухе мы можем только позаботиться, чтобы он был чистый»

И Владимир Дубровский нашел способ. Пересел на электромобиль и сразу в него влюбился. Никакого шума, запаха бензина и вибрации. С виду крохотное транспортное средство, оно так и называется «микро», – удивил комфорт высокого класса. В опциях этот китайский «малыш» не уступает «взрослому».

Сфера применения самая разная, но чаще интересуются таким транспортом службы доставки. Цена авто – порядка 25 тысяч белорусских рублей. Но буквально за год в этой сфере машина себя окупит. Чуть дольше времени нужно для другой модели премиум класса. Авто в центре внимания на выставке, эффектное оно не только внешне.

На зарядку уходит в среднем 40 минут. А мест, где можно это сделать, с каждым годом в нашей стране становится больше. Уже к концу 2021-го их станет 600. Потенциал отрасли укрепляет и Белорусская АЭС.

Экологичные авто – мировой тренд, из 71 резидента «Великого камня» восемь продвигают тему электротранспорта. Его выбирают и обычные белорусы. Среди бонусов такого приобретения: нет дорожного налога, таможенной пошлины и даже НДС, если автомобиль для личного пользования.  

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси: «Количество электромобилей в Беларуси достигло 4 тыс. За первое полугодие 2021 года в нашу страну ввезено более 2000 электромобилей – это чуть больше, чем за весь прошлый год».

Пока одни пересаживаются на электромобили, другие выбирают новый метод передвижения. Моноколесом сегодня уже никого не удивишь, маневренный и компактный транспорт осваивают и дети, и те, кому за 50. Александру Воронину 66, и уже несколько лет по городу он гуляет на «скоростях».

Электротранспорт – это отличное решение и для городского сообщения, и для предприятий, и личного пользования, это как минимум экономно. Но формат каждый потребитель определяет самостоятельно.

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Глобальная электрификация и будущее за экологичной техникой! Сегодня в индустриальном парке «Великий камень» обсуждали развитие электротранспорта в Беларуси....
 
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