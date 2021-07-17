Невероятно повезло: олененок упал в реку и не мог выбраться, на его счастье мимо проходил настоящий герой

Источник материала: ОНТ

В начале июля 2021 года в США в реку упал олененок. История его спасения завирусилась в соцсетях.

Животное упало в реку. Очевидцы беспомощно кричали и снимали, как олененок не может выбраться из реки. На одном из видео мужчина по имени Чед заявляет, что не даст малышу утонуть. Американец снял рубашку и прыгнул в воду.

Мужчина схватил олененка и вытащил того из воды. Позже мужчина отвез животное в лес.

В каком именно городе произошел этот случай, непонятно. Некоторые комментаторы в TikTok говорят о Нью-Джерси, другие – о городах Флориды.

Фото: Pixabay

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