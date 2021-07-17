Как портал «Трибуна» превратился в площадку для травли. Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Силовой блок страны тем временем продолжает отработку тех, кто из-за неких околополитических пристрастий устраивал травлю и буллинг в адрес людей, не поддерживающих их убеждения. И порой этим занимались в сферах, которые по своему определению должны быть вне политики. И в первую очередь речь о спорте.





Ряд спортивных интернет-изданий с осени создавали негативный фон вокруг атлетов, которые не заявили о своей поддержке протестов. Методология была разной. Например, если в команде два-три человека выступали за БЧБ-идеологию, то внимания ангажированных журналистов удостаивались лишь они, а об остальных – в лучшем случае ничего.

Случалось и хуже, когда администраторы порталов призывали свою аудиторию травить вчерашних героев за отказ поддержать революцию – и в адрес спортсменов летели оскорбления и угрозы. Один из таких ресурсов, «Трибуна», уже заблокирован.

В этой информационной войне у меня есть одно важное правило – не бомбить тех, с кем давно знаком лично.

В моем понимании, это недостойно: лет 5–10 ты называл человека если не другом, то приятелем, а сегодня разносишь его в щепки в телеэфире. Да и приятели юности знают друг о друге слишком много, и эта ядерная война сливов никому не нужна. Но сегодня я это правило нарушу. И сделаю это исключение ради спортивного портала «Трибуна». Хотя «Трибуна» давно перестала быть и спортивной, и, собственно, порталом. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Я понимаю, что далеко не все зрители знают о существовании «Трибуны», потому что сообщество спортивных болельщиков в целом не самое широкое. Но, тем не менее, помимо трансляций БТ, новостей спорта на других каналах и печатных изданий, у нас есть и спорт в интернете. Портал «Трибуна» в свое время начинался как проект под вывеской goals.by, а позже был выкуплен российским порталом и его белорусским владельцем и переименован.

Все эти 10 лет goals/«Трибуну» я читал, потому что люблю спорт – и белорусский в том числе. Вся спортивная журналистская тусовка Минска это хорошо знает, потому что со студенчества я знаком практически со всеми, кому сейчас от 27 до 40. Олег Горунович, главный редактор «Трибуны» и, как много лет я считал, энтузиаст, развивающий спортивную журналистику. Олег, без обид, я буду на «ты», привет тебе. И я сейчас в эфире проговорю то, что тебе на твоей «Трибуне» очень много лет писали в комментариях, и ты это знаешь.

Из амбициозного спортивного проекта «Трибуна» быстро превращалась в желтое издание. Все меньше становилось аналитики, исчезали обзоры футбольного тура второй лиги, потом первой и высшей, ваша работа в КХЛ была отцепной, а в хоккейном чемпионате Беларуси вы постоянно искали скандалы. Про волейбол, баскетбол, борьбу, бокс и другие, менее яркие виды, вы вообще почти не писали. Вы стали делать подборки самых красивых жен хоккеистов, трендом стали истории бывших футболистов о том, сколько они выпивали и что делали в пьяном угаре, а про слухи и сплетни, которые вы с удовольствием публиковали ради кликбейта, я вообще молчу. Но мы продолжали вас читать – и просить писать о другом, потому что любим спорт. Как нам казалось, ты, Олег, его тоже любишь.

А потом случился 2020 год, и вам, господин Горунович и его команда, окончательно сорвало резьбу. Вы стали натравливать ваших адептов на Дарью Домрачеву, которая не говорила то, что вы хотели слышать. Я знаком с Дарьей, это очень глубокий и мудрый человек, но не в этом суть. Вы на Домрачеву молиться должны до конца своих дней, потому что каждый биатлонный сезон вас читали только потому, что она блистала. Еще вам не нравится Александр Глеб, потому что он, видите ли, не поддерживает протесты, а на 9 Мая возлагает цветы к Монументу Победы в компании Тура. Я до сих пор немного зол на Глеба за тот переход в «Барселону» и тот не переход в «Интер» (Саша, без обид, ты все равно чемпион), но, господин Горунович, не существует Вселенной, в которой мнение каких-то ноунеймов из второй лиги важнее того, что думает лучший футболист в истории Беларуси – и по любому вопросу.

И так далее. Для вас героями стали не лучшие спортсмены, а те, кто говорит в удобную для вас сторону. Вплоть до госпожи Герасимени. Мы же все прекрасно понимаем, что я в курсе, как раньше вы оценивали ее бесконечные попытки выпросить что-то у Лукашенко и как обсуждали слухи, что всю свою карьеру Герасименя просидела на допинге и не попалась по какому-то фантастическому везению. Снытину вы считали балластом, спорт Кравченко вы считали мертворожденным, а о сборной по художественной гимнастике вспоминали, когда девочки показывали новые купальники. А как все потом поменялось… Вы стали много писать о тех, кто говорит, говорит нужное вам – о политике. И вы в тот момент окончательно перестали быть сайтом о спорте. Но допустим, это ваше дело, кого поддерживать, вас все равно читали. В том числе – опера ГУБОПиКа, там много тех, кто любит спорт и, кажется, даже больше вашего. Мы терпели травлю спортсменов (а как бы вы это не маскировали, это была именно травля), ГУБОПиК терпел тоже… Но вот в какой момент мосты были сожжены.

Это паралимпиец Алексей Талай. «Трибуна» о нем до прошлого года не писала почти ничего, это же не футбол, не хоккей и не художницы в купальниках. Но в электоральную кампанию Талая «Трибуна» начала травить за то, что тот поддерживает Лукашенко. А потом вскрылась переписка журналистов в общем чате.

Паралимпийца с не тем мнением, которое хочет слышать типа спортивный сайт, журналист называет «безруким Талаем», который еще и «300-процентный ябатька».

В этот момент, Олег, обалдел я, ГУБОПиК, Мининформ – да все обалдели. И я надеюсь, обалдели даже те, у кого иное мнение в политике. Потому что это мерзкий поступок. Я, господин Горунович, допускал, что это просто Макс так ляпнул, который глубиной интеллекта никогда не отличался. Но вот, что еще мы узнали из ваших переписок, где Олег Горунович, главный редактор, мужик за 40 – хедлайнер.

Экс-вратарь сборной Юрий Жевнов – со старта «упырь», и лишь потому, что не хочет говорить о политике; гандболист Владислав Кулеш – «тупой», считает «интеллектуал» Макс из «Трибуны»; если удобную им спортсменку увольняют за прогулы по статье, то уволивший ее руководитель – «ублюдок», и никак иначе; коллега-журналист из такого же протестного издания, которому подают руку и улыбаются при встрече – «мутный»; советский хоккеист, заслуженный мастер спорта России, тренер Пушков для них – «хитро****й хок», тренер легендарной биатлонной сборной – «ло***а», а остальные, те, кто не добился настолько впечатляющих результатов – «г****тренеры». Да и в целом планерка «Трибуны» далека от джентльменского заседания, там через сообщения – «урод», «холуй», «утырок» и так далее.

А теперь, на контрасте, что ответил «Трибуне» паралимпиец Алексей Талай, многократный рекордсмен мира и Европы, которого банда Горуновича назвала «безруким».

Я повторю фото Олега Горуновича. Олег, знаешь, я понимаю, мы все можем крепким словцом что-то или кого-то откомментировать. Но я вот читаю всю вашу переписку – и это просто дикий ужас какой-то. Знаешь, что мне это напомнило? Как мы на пиво ходили после футбола лет 15 назад. Но тогда мы были глупыми студентами, а сейчас тебе за 40 – Олег, ты чего? Ты же хотел стать состоявшимся менеджером, но риторика твоя до сих пор, как у подвыпившего студента. И, честное слово, я надеюсь, что так писал осознанно, чтобы подогреть коллектив на атаку в сторону провластных спортсменов. Даже если это было проплачено тебе, но это будет хоть каким-то оправданием твоего трэша. И вообще: а где в ваших планерках спортивного портала про спорт?

Но, как ты пишешь, Олег, ваш приоритет с октября, а то и раньше – «тема выборов и ситуация в стране». А вы, Олег, напоминаю, спортивный сайт.

Не все в «Трибуне» такие, стоит признать. Есть те, кто рамки приличия соблюдал и пытался быть спортивным журналистом, есть молодняк, подверженный влиянию. Но есть Горунович. И есть, насколько я понимаю, навошинские бабки из Москвы на раскачку спортивной сферы в Беларуси. Олег, я когда-то давно говорил тебе, надеюсь, ты помнишь, что уважаю тебя. За то, что такие, как ты, двигают спортивную журналистику страны вперед на энтузиазме. Я отзываю тот свой комплимент, потому что задвинул ты это все совершенно не в ту сторону. Сейчас «Трибуна» заблокирована, а ваш телеграм-канал рано или поздно тоже будет под ударом. Олег, за 15 лет каких только порталов не было, согласись: e-sport, champ.by, goals, football.by, они открывались и закрывались, ничего страшного. Сейчас вы массово уехали из Беларуси – ну, в общем-то, правильно. Чтобы на месте ожелтевшей и обэчебэшившейся «Трибуны» появилось что-то другое, достойное или хотя бы не мерзкое, поле нужно освободить. И придет другой энтузиаст, такой, как ты когда-то, Олег, и сделает что-то из любви к спорту. И его мы будем читать. Главное, чтобы победивший дракона сам не стал драконом – ты, Олег, понял эту шутку.

«Трибуна», до свидания. Такой спорт нам не нужен. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.

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