Белорусские олимпийцы отправляются на Игры в Японию

Источник материала: ОНТ

Еще одним местом притяжения на международной арене стала Олимпиада в Токио, которая все-таки состоится, несмотря на пандемию. В Японию уже отправляются первые делегации. Буквально час назад вылетела еще одна часть нашей сборной.





Вслед за пловцами и представителями парусного спорта – в страну восходящего Солнца отправились сборные по академической гребле, пулевой и стрельбе из лука. В составах и молодежь, и именитые спортсмены: многократный призер чемпионатов мира, победительница континентального первенства в стрельбе из пистолета Виктория Чайка, двукратная чемпионка Европы по академической гребле Елена Фурман и другие титулованные атлеты.

Именно гребцы и стрелки первыми в белорусской сборной начнут выступления на Олимпиаде. В борьбу за медали они вступят уже в следующую пятницу – в день открытия главного старта четырехлетия. Всего в Токио выступят 109 белорусских спортсменов в 20 видах спорта.

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