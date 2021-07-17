Эксперты о гибридной войне, развязанной против Беларуси, и противодействии ей

Источник материала: ОНТ

В гибридной войне, которая развязана против Беларуси, оппоненты средств не выбирают. Их целый арсенал. Этап ожесточенных стихийных протестов, призывов к забастовкам и санкциям сменился планами покушений и организованными террористическими ячейками.





Они активно формируются в группах по насильственным интересам, в телеграм-чатах. Готовы проснуться в любой назначенный кураторами час Х, чтобы поджигать, взрывать и проливать кровь. Об этом свидетельствуют факты, приведенные в фильме нашего телеканала «20 ТЕРРОР 21». Администраторы радикальных чатов разрабатывали сценарии диверсий на инфраструктурных объектах и не гнушались индивидуальным террором. Такие действия требуют адекватной реакции. И в качестве ответа – новые изменения в законодательстве. Президент утвердил изменения в законы о защите суверенитета и конституционного строя. Откорректированы основополагающие документы – о чрезвычайном и военном положении, Вооруженных Силах. Беспорядки – теперь основание для введения чрезвычайного положения в случае опасности для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и самого существования государства. Новый закон уточняет перечень мер и временных ограничений. Эксперты считают, что обновленные правовые акты должны стать, с одной стороны, преградой перед жаждой террора, а с другой – предостережением для тех, кто пытается разрушить единство Беларуси, инспирировать протестное движение.

Евгений Зайцев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Для простых граждан, для наших людей – это уверенность в том, что национальные интересы Республики Беларусь будут защищены. Те вызовы, которые мы видим сегодня из-за рубежа и возможное развитие событий, которые сегодня происходят в других странах с участием деструктивных сил, вот эти все моменты учтены и будут минимизированы».

Александр Алесин, военный эксперт: «Если в конституционном поле даже оппозиция находится, то никто ведь не возражает, но, если действия приобретают острый экстремистский характер при поддержке внешних факторов, которые обеспечивают финансовую, дипломатическую и даже иногда вооруженную поддержку, то в любой стране мира эти действия считаются гибридной агрессией. И, чтобы противостоять гибридной агрессии, мало сил правопорядка, и обычно во всех странах мира привлекаются вооруженные силы, силы национальной гвардии, у нас – внутренние войска, которые должны каждый в своем секторе обеспечить защиту страны. Вносятся изменения сразу в несколько законов – о Вооруженных Силах, о силах правопорядка, об МЧС, о Следственном комитете, прокуратуре и т.д. Все эти изменения должны позволить действовать согласованно против гибридной войны».

Беларусь поставила в известность иностранные дипмиссии о деятельности координаторов террористов из Германии, США и Литвы. Но, несмотря на документы, правоохранительные структуры западных стран пока равнодушны к тем, кто из-за границы планирует реальные атаки на важные объекты в Беларуси и покушения на самих белорусов. Хотя есть международные правовые рамки для борьбы с терроризмом. Еще одно подтверждение недружественного поведения коллективного Запада наравне с санкциями. Поэтому обновленные законы дают четкие сигналы, как и по каким направлениям Беларусь будет реагировать на возникающие угрозы.

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