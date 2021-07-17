|
«Неожиданный визит». РосСМИ о встрече Путина и Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для
Российские СМИ предпринимают усилия, чтобы убедить свою аудиторию в плановом и предсказуемом характере встречи Путина и Лукашенко. Даже давая вначале материала характеристику «неожиданный визит», далее они подают контртезисы о том, что президенты договорились заранее и переходят на эмоциональную оценку, отмечая частоту встреч – «ни с кем Путин так часто не встречался». Таким образом, аудиторию подводят к мысли, что даже неожиданные, на первый взгляд, события в контактах руководства Беларуси и России являются таковыми лишь для стороннего наблюдателя. Единственным СМИ, остающимся при освещении темы в рамках тезиса о её внезапном характере, является «Коммерсант». И версия данного издания выглядит правдоподобной.
Говоря о характере переговоров и их результатах, российские СМИ активно уходят в эмоциональную повестку либо концентрируются на малозначительных фактах. Например, есть рассуждения о скором представлении документа о пользе интеграции для граждан (без конкретики по сути интеграции), есть сравнения Союзного государства с ЕС (так же без конкретики касательно СГ), обсуждается хронометраж переговоров. Но реальные результаты подаются частично и вскользь. Упоминается лишь вопрос цены на газ, будущей кредитной поддержки и «вопросы энергетики и таможни».
Учитывая ранее озвученную информацию о «дорожных картах» и акценты, расставленные Путиным при сравнении ЕС и СГ, возможно, стоит ожидать, что следующий вопрос в порядке дня обсуждения с Лукашенко — единая валюта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неожиданно, день в день, появился анонс встречи Лукашенко и Путина. Никакой предварительной информации о ее вероятности не было.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)