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«Неожиданный визит». РосСМИ о встрече Путина и Лукашенко

17.07.2021 06:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Неожиданный визит». РосСМИ о встрече Путина и Лукашенко
Фото: РИА Новости
Неожиданно, день в день, появился анонс встречи Лукашенко и Путина. Никакой предварительной информации о ее вероятности не было. Российские СМИ, ссылаясь на пресс-службы Лукашенко и Путина, пытаются убедить получателей информации, что дата и тематика визита были определены еще 1 июля, «во время телефонного разговора». Попробуем отследить, как российские СМИ презентовали саму встречу, ее необходимость и результаты.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Российские СМИ предпринимают усилия, чтобы убедить свою аудиторию в плановом и предсказуемом характере встречи Путина и Лукашенко. Даже давая вначале материала характеристику «неожиданный визит», далее они подают контртезисы о том, что президенты договорились заранее и переходят на эмоциональную оценку, отмечая частоту встреч – «ни с кем Путин так часто не встречался». Таким образом, аудиторию подводят к мысли, что даже неожиданные, на первый взгляд, события в контактах руководства Беларуси и России являются таковыми лишь для стороннего наблюдателя. Единственным СМИ, остающимся при освещении темы в рамках тезиса о её внезапном характере, является «Коммерсант». И версия данного издания выглядит правдоподобной.

Говоря о характере переговоров и их результатах, российские СМИ активно уходят в эмоциональную повестку либо концентрируются на малозначительных фактах. Например, есть рассуждения о скором представлении документа о пользе интеграции для граждан (без конкретики по сути интеграции), есть сравнения Союзного государства с ЕС (так же без конкретики касательно СГ), обсуждается хронометраж переговоров. Но реальные результаты подаются частично и вскользь. Упоминается лишь вопрос цены на газ, будущей кредитной поддержки и «вопросы энергетики и таможни».

Учитывая ранее озвученную информацию о «дорожных картах» и акценты, расставленные Путиным при сравнении ЕС и СГ, возможно, стоит ожидать, что следующий вопрос в порядке дня обсуждения с Лукашенко — единая валюта.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Неожиданно, день в день, появился анонс встречи Лукашенко и Путина. Никакой предварительной информации о ее вероятности не было.
 
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