Бэнкси, зарождение интернета, Jay-Z, NBA: 4 удивительных истории из мира NFT-токенов

Источник материала: Myfin





NFT, или невзаимозаменяемый токен, — это блокчейн-токен, указывающий на какой-либо уникальный актив: изображение, видео, песню, персонажа в компьютерной игре и т. д. 2021 год стал рекордным для индустрии NFT: продажи достигли $2,5 млрд — в 180 раз больше, чем за тот же период 2020 года ($13,7 млн). Работы цифровых художников в форме NFT на аукционах стоят дороже, чем картины старых мастеров, а коллаж Beeple «Everydays» даже был продан за $69 млн.



Портал MyFin и регулируемая криптобиржа FREE2EX уже рассказывали о технологических аспектах NFT в одной из предыдущих статей. Пришло время рассмотреть несколько примеров из практики, чтобы понять, насколько разнообразными бывают невзаимозаменяемые токены.

Burnt Banksy: рисунок горит — токен дорожает

Создатели блокчейн-проекта Injective Protocol нашли оригинальный способ привлечь внимание СМИ и собрать деньги на разработку. Они приобрели на аукционе принт таинственного художника Бэнкси с заверенной подписью автора, а затем… сожгли его.

Принт обошелся команде Injective Protocol в $95 000. Ирония в том, что на работе, озаглавленной «Morons» («Придурки»), был изображен аукцион картин с подписью: «Даже не верится, что вы это покупаете, придурки».





Изображение: BurntBanksy

Далее анонимный владелец Twitter-аккаунта @BurntBanksy церемониально сжег принт в прямом эфире. И только после этого команда выпустила NFT уже не существующей работы, который был продан… за $380 000. Именно так: токен уничтоженного предмета искусства оказался в 4 раза дороже, чем изначальная работа. Рассматривать ли этот перформанс как метафору бессмысленности коллекционирования искусства или как маркетинговый ход — решать вам.





Изображение: The Art Newspaper

Оригинал кода World Wide Web — с ошибкой



В 1989 году Тим Бернерс-Ли изобрел Всемирную паутину, или World Wide Web, которая лежит в основе современного интернета. Ли тогда работал в ЦЕРН (Европейском центре ядерных исследований), и его целью было создать удобную систему для обмена научной информацией. Он не запатентовал свое изобретение и ничего на нем не заработал, зато Елизавета II посвятила его в рыцари.

32 года спустя Бернерс-Ли продал на аукционе Sotheby’s NFT, указывающий на 10 000 строк кода Всемирной паутины вместе с видео, в котором этот код вводится в терминал. Цена составила $5,4 млн, которые пойдут на благотворительность.

А теперь самая любопытная деталь: оказывается, код в видео содержит ошибку — вместо скобок < > в тексте набор символов "< >"! Ляп заметил специалист по кибербезопасности Микко Хиппонен:





— Погодите... Код WWW, который продают на Sotheby's — а скобки-то неправильные! Из <> в HTML превратились "< >". Лол.

— Уже неважно. Продано за $5 434 500

Естественно, в оригинале кода этой ошибки не было, иначе World Wide Web просто не работала бы. Возникает интересный вопрос: повысится ли из-за этого стоимость данного NFT на вторичном рынке? Ведь теперь он действительно уникален!

NBA Top Shots – первый NFT-проект с 1 млн пользователей

Многие думают, что NFT — это игрушка для гиков. Однако аудитория невзаимозаменяемых токенов гораздо шире, чем вы думаете, и у одного приложения — NBA Topshots — уже свыше миллиона пользователей.

Каждый NBA Top Shots — это запоминающийся момент или мини-коллекция лучших моментов из игры NBA. Здесь используется та же модель ограниченного предложения, что и в торговле бумажными бейсбольными карточками: выпускающая компания (Dapper Labs) создает ажиотажный спрос через редкость.

Простые наборы из 3 моментов, выпущенные большим тиражом, стоят $9; премиум-наборы — до $5000. И те, и другие сразу раскупаются, а цена на вторичном рынке может доходить до $250 000.





Изображение: https://nbatopshot.com

Сами игроки с удовольствием участвуют в процессе и нередко говорят после удачного броска: «Из этого надо сделать Top Shot!» NBA Top Shots — доказательство того, что NFT могут пойти в массы: достаточно найти продукт, на который есть массовый спрос.

Хотел продать альбом Jay-Z и попал под суд: проблемы интеллектуальной собственности

С развитием индустрии NFT юристам придется решать множество вопросов, связанных с правами продавцов и покупателей таких токенов. Мы уже объясняли, что владелец NFT обычно получает право публиковать медиафайл (скажем, картинку) в интернете, а иногда и использовать его в коммерческих целей с рядом ограничений. Есть и обратная сторона вопроса: кто имеет право превращать объекты интеллектуальной собственности в NFT и продавать их?

Совладелец звукозаписывающей студии Roc-A-Fella Records Деймон Дэш недавно объявил о продаже в виде NFT своих прав на долю будущей выручки от продаж легендарного альбома Jay-Z «Reasonable Doubt”. По сути, предполагалась частичная продажа копирайта. Однако другие совладельцы студии подали на Дэша в суд, заявляя, что ему принадлежит лишь 1/3 студии и он не может продавать актив компании ни в каком виде.

История получила неожиданное продолжение, когда сам Jay-Z (также сооснователь Roc-A-Fella Records) организовал собственный аукцион, на котором продал NFT графического файла, основанного на обложке того же самого альбома. Цена составила $138 600.



Изображение: Sotheby’s

Знаменитости, спортсмены, музеи, общественные организации — кажется, все наперегонки выпускают NFT. Результаты варьируются от крайне успешных до откровенно странных, что неудивительно — ведь рынок еще находится в стадии экспериментирования.

К сожалению, в интернете много путаной и попросту некорректной информации об NFT: их часто рекламируют как источник быстрой и высокой прибыли. Инвесторам нужно помнить, что, хотя отдельные NFT действительно могут многократно подорожать, они могут также и обесцениться, не говоря уже о рисках, связанных с хранением медиафайлов на сторонних серверах. Портал MyFin и регулируемая криптобиржа FREE2EX будут продолжать рассказывать о развитии сегмента NFT — не пропустите наши следующие статьи!

Деятельность, связанная со сделками (операциями) с токенами, связана с высоким уровнем риска полной потери денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены. Правовое регулирование сделок с токенами не имеет единообразного подхода, и последствия совершения таких сделок могут иметь разную правовую оценку в различных государствах.

Данная статья не является консультацией или руководством, а создана в качестве информационно-просветительского материала.

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