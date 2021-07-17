Журналиста Александрова в Минске обвиняют в госизмене. Кто он?

вышел первый для нашей медиакомпании материал Андрея Александрова, в то время жившего в Новополоцке и рассказывавшего о ситуации в регионе. Через несколько лет Андрей переехал в "Как сделать свой город уютнее и красивее" - под таким заголовком в октябре 2005 года на сайте DWпервый для нашей медиакомпании материал Андрея Александрова, в то время жившего в Новополоцке и рассказывавшего о ситуации в регионе. Через несколько лет Андрей переехал в Минск , сотрудничество с ним прервалось, но позднее возобновилось в другом качестве - как с медиаменеджером и организатором тренингов для журналистов и редакторов.





Коллеги и друзья 42-летнего Александрова могут подтвердить: все последние годы, работая репортером, сотрудником правозащитных организаций или редактором СМИ, он пытался сделать не только родной город, но и всю Беларусь уютнее, красивее и современнее. С 2021 года такой возможности у него больше нет - 12 января Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали в Минске по подозрению в финансировании протестной деятельности.





Вскоре их обвинили в том, что они оплачивали штрафы, выписанные задержанным во время массовых акций - это часть 2 статьи 342 Уголовного кодекса ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"). С тех пор срок ареста несколько раз продлевался. А 30 июня Александрову предъявили новое обвинение - по части 1 статьи 356 УК ("Выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Республики Беларусь"). Иными словами, речь идет о госизмене.





Что связывает Александрова и БАЖ, и чему он учился в Лондоне





В Новополоцке в первой половине нулевых Андрей Александров, выпускник историко-филологического факультета Полоцкого университета, сотрудничал с местным телевидением и негосударственной газетой "Химик", которую в итоге власти выбросили из госсистемы распространения. Даже перебравшись в Минск, он продолжал вести сайт "Химика".





Андрей Бастунец





С 2009 по 2012 годы, уже живя в столице, Александров работал зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). "Благодаря его природному дару руководителя, а также знанию иностранных языков, финансовые дела организации явно пошли на лад", - вспоминает ее нынешний руководитель Андрей Бастунец. Он говорит, что был поражен остроумием, жизнелюбием и энергией Александрова. "Мы сдружились. Вместе играли в футбол и выступали на поэтических чтениях. Да, Андрей - еще и поэт. Недавно, уже в тюрьме, он, давний болельщик "Ливерпуля", перевел на белорусский язык гимн британского футбольного клуба "Ты ніколі не будзеш адзін".





Но БАЖ, продолжает Бастунец, вскоре не повезло: "Андрей выиграл в 2011 году стипендию Chevening МИД Великобритании и отправился в магистратуру Вестминстерского университета, изучать медиаменеджмент". Свободный английский и успехи в учебе привели к тому, что его пригласили работать в лондонских офисах правозащитных организаций Index on Censorship и Article 19. Там Александров отвечал за постсоветское направление. Однако вскоре он решил вернуться в Беларусь и с 2014 по 2018 годы работал замдиректора БелаПАН - единственного независимого информагентства страны.





Как Александров сотрудничал с Академией DW





"Андрей всегда кому-то помогал. Вы находитесь под уголовным преследованием? Александров доведет вас до ворот Следственного комитета и будет стоять, сколько потребуется, в любую погоду, пока вы не выйдете. У вас заболела кошка, вы спустили на ее лечение все деньги, но все равно не хватает? Он без лишних слов предложит деньги", - вспоминает журналистка БелаПАН Ирина Левшина. Когда кому-то нужна помощь, говорит она, Александров вообще легко расстается с деньгами: "И не потому, что они на него падают с неба, - просто он умеет правильно расставляет приоритеты".





Лидия Ранерт





Оставаясь одним из руководителей БелаПАН, Александров начал сотрудничать с Академией DW. "Он проводил тренинги для медиаменеджеров в Украине, Узбекистане, Ливане. Андрей очень хорошо понимает, какие знания нужны менеджерам СМИ. Так как он сам и журналист, и менеджер, то видит обе стороны, знает, как свести вместе потребности управленцев и журналистов, чтобы создать успешное СМИ", - делится впечатлениями от совместной работы Лидия Ранерт (Lydia Rahnert), глава отдела Центральной Азии, Кавказа и Европы Академии DW.





По ее словам, тренинги у Андрея были очень живые, на них никто не скучал, у него всегда было прекрасное настроение: "При необходимости он работал с менеджерами и в свободное время, если чувствовал, что кто-то в теме не совсем разбирается. Андрей - очень открытый человек, возле него всегда собиралась толпа. Он никогда не обсуждал кого-то за спиной, всегда открыто говорил, что думает, но в очень деликатной форме. Мы очень надеемся, что Андрей Александров в скором времени опять сможет преподавать в нашей Академии".





Обвинения против Александрова: выплата штрафов и госизмена





После ареста Александрова его сначала обвинили в финансировании протестов. Как утверждает замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич, Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина сотрудничали с краудфандинговой платформой BY_help, которая помогала протестующим оплачивать штрафы, и с 22 августа по 9 ноября 2020 года выплатили более 250 штрафов.





Никого из знакомых Андрея не удивило, что он помогал незаконно осужденным людям оплачивать штрафы за участие в мирных акциях, отмечает Ирина Левшина. По ее словам, следствие расценило эти действия как финансирование уличных протестов: "Но, как утверждают правозащитники, оплата штрафов - это не финансирование активных действий. Пытаясь выставить Александрова преступником, власти достигли противоположного эффекта - в глазах многих он стал этаким местным Робин Гудом".





А вот сообщения о том, что Александрову инкриминируют госизмену, поразило его коллег и друзей. "Какая измена? Он мог устроить свою жизнь безопасно и комфортно, но вернулся в Беларусь, чтобы развивать медиасферу на родине. Именно это и есть патриотизм - настоящий, не пафосный", - подчеркивает Левшина. "Андрей - очень свободолюбивый человек, любит поездки, - добавляет Лидия Ранерт. - Очень сложно представить себе его за решеткой".





Если Александрова признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. По словам его адвоката Антона Гашинского, журналист был шокирован услышанным и отверг обвинение. Белорусские правозащитные организации, в свою очередь, признали Александрова и Злобину политическими заключенными.





"Мы все сейчас - одно большое независимое медиа"





Связь с товарищами по цеху и по жизни Андрей Александров сейчас поддерживает с помощью писем. "Стыдно признаться, но за последние полгода я узнала Андрея лучше, чем за время совместной работы. Раньше я общалась исключительно с коллегой - профессионалом высокого класса, генератором идей, балагуром. Сейчас, в переписке, открываю его с новой для себя стороны - глубокие мысли, выраженные лаконично и просто, тонкий юмор и безграничная, потрясающая сила духа. Мне кажется, письма Андрея поддерживают меня даже больше, чем мои его - читаешь и думаешь: а чего это я, собственно, раскисла? Какое я имею на это моральное право, если тысячи невиновных, достойнейших людей томятся за решеткой?", - признается Левшина.





Она рассказала, что Александров получает огромное количество писем со словами поддержки, и так отреагировал на них в ответном послании: "Я теперь точно знаю: добро, как и саму жизнь, не стоит откладывать на потом. Не бывает никаких "лучших времен" - только те, которые у нас есть. А значит, все мы - счастливые люди".





В одном из своих писем из-за решетки Александров написал Бастунцу: "Мы все сейчас - одно большое независимое медиа. Блог отказывающихся отчаиваться". Руководитель БАЖ, по собственному признанию, повторяет эти слова всякий раз, когда становится тяжело.