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ВВП Беларуси ушел в непрогнозируемый рост?

17.07.2021 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ВВП Беларуси в первом полугодии вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При том, что прогноз правительства на 2021 год – увеличение на ВВП на 1,8%.

ВВП Беларуси ушел в непрогнозируемый рост?
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 78,9 млрд рублей , или в сопоставимых ценах 103,3% к уровню первого полугодия 2020 года, сообщает Белстат.

Индекс-дефлятор ВВП по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 115,7%.

В то же время в первом полугодии 2021 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 71,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 110,4% к уровню первого полугодия 2020 г., в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 100,1%, «Обрабатывающая промышленность» – 110,6%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 112,9% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 102,2%.

Впрочем, совершенно не факт, что ВВП продолжит столь же динамичный рост и во втором полугодии. 

По прогнозам ЕАБР, ВВП в Беларуси по итогам года может увеличиться всего на 0,1%, поскольку начиная с июля эффект прошлогодней низкой базы будет исчерпан и о себе уже дадут знать возобновленные санкции США в отношении предприятий нефтехимического комплекса.

Прогноз о годовом росте белорусской экономики на 0,7% опубликовало рейтинговое агентство Fitch. Там считают, что приоритетом для властей будет оставаться макро­экономическая стабильность, при этом «ухудшение доверия общества к проводимой политике способно усилить факторы макрофинансовой уязвимости».

Эксперты Международного валютного фонда в апреле значительно ухудшили свой прогноз по ВВП Беларуси – до минус 0,4% по итогам года. С тех пор он не пересматривался.
 
 
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ВВП Беларуси в первом полугодии вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При том, что прогноз правительства на 2021 год – увеличение на ВВП на...
 
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