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Центральное событие «Славянского базара»: сегодня начнется конкурс молодых исполнителей
17.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня вечером на «Славянском базаре» начнется конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. Это центральное событие юбилейного фестиваля в Витебске. Накануне программу посвятили Дню Союзного государства России и Беларуси. Подробности рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Гала-концерт «Союзное государство приглашает» порой напоминал музыкальный батл. Национальный академический народный хор имени Цитовича против знаменитого русского хора Пятницкого. А коллектив Московского Сретенского монастыря и Всехсвятского прихода Минска не соревновались. Вышли на сцену вместе и показали, как нужно петь в унисон.
Зрители ждали непревзойденную Ларису Долину и обворожительную Диану Гурцкую. Витебская сцена для обеих особенная.
Этим молодым людям только предстоит завоевать своего зрителя и покорить жюри. Сегодня стало известно, под какими номерами выступят участники конкурса эстрадной песни. За гран-при в этом году поборются 14 вокалистов.
Жеребьевка участников конкурса в этом году прошла в духе опен-эйр. В живописном в музее-усадьбе Ильи Репина в 15 километрах от Витебска.
Белорус Даниил Мышковец выступит на конкурсе пятым.
В этом году в Витебск привезли почти пятьсот расписных изделий из Нижегородской области. Создают их там по старинной технологии. На изготовление уходит больше двух месяцев.
Гости и организаторы фестиваля решили: одного дня для Союзного государства на Славянском базаре уже мало. В следующем году ему хотят посвятить больше времени.
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Жеребьевка участников конкурса в этом году прошла в духе опен-эйр. За гран-при в этом году поборются 14 вокалистов.
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