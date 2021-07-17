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Центральное событие «Славянского базара»: сегодня начнется конкурс молодых исполнителей

17.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня вечером на «Славянском базаре» начнется конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. Это центральное событие юбилейного фестиваля в Витебске. Накануне программу посвятили Дню Союзного государства России и Беларуси. Подробности рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Гала-концерт «Союзное государство приглашает» порой напоминал музыкальный батл. Национальный академический народный хор имени Цитовича против знаменитого русского хора Пятницкого. А коллектив Московского Сретенского монастыря и Всехсвятского прихода Минска не соревновались. Вышли на сцену вместе и показали, как нужно петь в унисон.

Зрители ждали непревзойденную Ларису Долину и обворожительную Диану Гурцкую. Витебская сцена для обеих особенная.

«В 99 году я была участницей этого фестиваля, как конкурсантка. И после этого фестиваль оставил у меня в сердце такой яркий след. И когда приглашают, я этому всегда рада», – отметила заслуженная артистка Российской Федерации Гурцкая.

Этим молодым людям только предстоит завоевать своего зрителя и покорить жюри. Сегодня стало известно, под какими номерами выступят участники конкурса эстрадной песни. За гран-при в этом году поборются 14 вокалистов.

«В этом году номер 13 должен стать счастливым, не смотря на стереотипы, которые ходят вокруг этой цифры. Я считаю, что мне вполне повезло. Я довольна своим номером. Думаю, мы подружимся», – рассказала участница конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021» (Латвия) Юлия Майер.

Жеребьевка участников конкурса в этом году прошла в духе опен-эйр. В живописном в музее-усадьбе Ильи Репина в 15 километрах от Витебска.

Белорус Даниил Мышковец выступит на конкурсе пятым.

В этом году в Витебск привезли почти пятьсот расписных изделий из Нижегородской области. Создают их там по старинной технологии. На изготовление уходит больше двух месяцев.

«В старину и сейчас этими изделиями пользуются в быту. Нашей ложкой если кушать горячую пищу, то никогда не обожжетесь, такое есть поверье. В наших чашках пью чай и кофе, чаши используют для супа», – сообщила главный художник «Хохломской росписи» Елена Галкина.

Гости и организаторы фестиваля решили: одного дня для Союзного государства на Славянском базаре уже мало. В следующем году ему хотят посвятить больше времени.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Жеребьевка участников конкурса в этом году прошла в духе опен-эйр. За гран-при в этом году поборются 14 вокалистов.
 
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