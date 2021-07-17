В Минпроме рассказали когда появится первый белорусский электромобиль









Выпустить первую партию белорусских электромобилей в стране намерены к концу 2021-го года. Об этом заявил 16 июля на круглом столе по вопросам развития электротранспорта первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько.





– Есть договоренности с компанией «БЕЛДЖИ» о выпуске первой тысячи электромобилей. Мы ожидаем ее к концу года, – отметил первый замминистра, его слова приводит Telegram-канал Минэнерго.





пишет kp.by, что модель уже есть. Гунько добавил,kp.by, что модель уже есть.





«Сейчас проводится ее тестирование. На сайте компании принимаются заказы», – отметил первый заместитель министра промышленности.





По его словам. первая промышленная партия нужна, чтобы изучить этот рынок, показать новую модель, привить культуру к покупке электромобиля с помощью системы кредитования и лизинга.





Он напомнил также, что совместно с Министерством экономики разработан проект указа, предусматривающий налоговые и другие льготы для юрлиц при покупке электромобиля, а также стимулирующие меры для физлиц. В настоящее время документ находится на согласовании.







