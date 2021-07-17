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В Минпроме рассказали когда появится первый белорусский электромобиль
Источник материала: Партизан
Ожидается, что первая партия составит около тысяч машин.
Выпустить первую партию белорусских электромобилей в стране намерены к концу 2021-го года. Об этом заявил 16 июля на круглом столе по вопросам развития электротранспорта первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько.
– Есть договоренности с компанией «БЕЛДЖИ» о выпуске первой тысячи электромобилей. Мы ожидаем ее к концу года, – отметил первый замминистра, его слова приводит Telegram-канал Минэнерго.
Гунько добавил,
«Сейчас проводится ее тестирование. На сайте компании принимаются заказы», – отметил первый заместитель министра промышленности.
По его словам. первая промышленная партия нужна, чтобы изучить этот рынок, показать новую модель, привить культуру к покупке электромобиля с помощью системы кредитования и лизинга.
Он напомнил также, что совместно с Министерством экономики разработан проект указа, предусматривающий налоговые и другие льготы для юрлиц при покупке электромобиля, а также стимулирующие меры для физлиц. В настоящее время документ находится на согласовании.
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Ожидается, что первая партия составит около тысяч машин.
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