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Хакеры атаковали Счетную палату Молдовы и уничтожили все общедоступные базы данных
Источник материала: Партизан
Ведомство атаковали впервые в его истории.
Фото: Curtea de Conturi a Republicii Moldova / Facebook
Счетная палата Молдовы 15 июля подверглась массированной хакерской атаке, учреждение вынуждено публиковать информацию в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты в Facebook.
Специалисты работают над восстановлением работы сайта ведомства.
Глава Счетной палаты Мариан Лупу написал в Facebook о восстановлении работы сайта ведомства в ближайшее время,
"Я не верю, что это случайность. Атака произошла впервые в истории Счетной палаты и именно сейчас, когда учреждение сфокусировалось на проблемах, связанных с государственными ресурсами. Эту ситуацию будут расследовать компетентные органы", – отметил он.
Телеканал TV8
"Уничтожение публичной страницы произошло в контексте резонансных аудитов, оказывающих влияние на общество, на этапе отчетности и освещения в СМИ важнейших аудиторских миссий", – заявили представители палаты.
Контекст:
В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры и крупные производства в Украине, США, Ирландии, Нидерландах, Великобритании, Франции, Германии, Латвии, Чехии, Польше.
Молдова пока не обвиняла Россию в причастности к кибератаке на Счетную палату.
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Ведомство атаковали впервые в его истории.
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