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Стамбул примет финал Лиги чемпионов 2023 года вместо Мюнхена

17.07.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В результате переговоров Союза европейских футбольных ассоциаций с Федерацией футбола Турции, было принято решение провести финальный матч Лиги чемпионов 2023 в Стамбуле. Ранее планировалось, что матч состоится в Мюнхене.



Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В конце лета текущего года в Стамбуле состоится стартовый турнир европейского клубного сезона, во время которого будет проведена жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций Европы УЕФА.

Стоит отметить, что финал Лиги чемпионов дважды переносили из Стамбула в другие города. В 2020 году УЕФА приняла решение провести финальный матч в Лиссабоне, а в текущем году - в Порту. Известно, что соответствующие решения были приняты из-за эпидемиологической ситуации в Турции.

Несмотря ни на что, уже в 2023 году Стамбул примет финальный матч Лиги чемпионов вместо Мюнхена.
 
 
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В результате переговоров Союза европейских футбольных ассоциаций с Федерацией футбола Турции, было принято решение провести финальный матч Лиги чемпионов 2023 в...
 
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