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Евгений Гонтмахер

И тут — кто бы знал еще год назад – такой рецидив самого неприкрытого беззакония и по сути массового государственного террора в стране, которая всегда была максимально близка к России не только из-за общей истории, русского языка, но и ментально.

Как показывают опросы, среди белорусов постепенно меняется отношение к России. Да, пока большинство считает нашу страну дружественной, но с каждым днем продолжения официальной поддержки Лукашенко и фактического молчания нашего гражданского общества это большинство тает. На смену, особенно среди молодых и средних по возрасту поколений белорусов приходит недоумение и разочарование позицией России.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не забыть Беларусь Началась серия незаконных приговоров тем, кто сидел в заключении многие месяцы.

В этой небольшой, уютной стране уже практически у каждого есть родственник или близкий знакомый, который попал под каток репрессий. Это ощущение всего лишь одного рукопожатия до такой беды было разве что в конце 30-х годов прошлого века в Советском Союзе.Это страшное время сталинщины сейчас осуждено практически всеми общественными слоями России вплоть до Президента Путина, который не так давно открывал памятник жертвам политических репрессий в Москве.Какова же реакция той части российского общества, которая причисляет себя к его политической и интеллектуальной элите? Она, пожалуй, публично проявилась только в августе-сентябре прошлого года, когда сотни тысяч белорусов выходили на мирные акции протеста и, казалось бы, дни Александра Лукашенко сочтены. В основном лидеры общественного мнения России демонстрировали сочувствие и, запасшись поп-корном, ждали, что будет дальше.Но протесты были подавлены самым жестоким способом, а потом началась «профилактическая» зачистка, продолжающаяся до сих пор. Буквально на днях пришли за последними оставшимися в Беларуси независимыми СМИ, правозащитниками. Началась серия незаконных приговоров тем, кто сидел в заключении многие месяцы. И эти приговоры поражают своей несправедливостью и жестокостью.А что же по этому поводу думают лидеры российского общественного мнения? Я не имею в виду тех, кто ходит на пропагандистские вертепы федеральных телеканалов. Там другая повестка – Украина и вообще коллективный Запад, который хочет уничтожить Россию. Но где те, кто имеет собственный взгляд на то, что происходит в Союзном Государстве? Неужели нельзя публично выразить свое к этому отношение?Я понимаю, что на позицию российского руководства, которое официально признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси, это никак не повлияет (хотя, кто его знает?). Меня волнует другое.Еще раз повторю: российская официальная позиция в отношении белорусского кризиса вряд ли быстро изменится, несмотря на все безумные проделки тамошнего режима, в том числе и в адрес нашей страны. Власть, как всегда, опаздывает с принятием стратегических решений, откладывая их на потом и полагаясь, видимо, на традиционный русский «авось». На примере еще не так давно «братской» Украины мы видим, к чему это приводит в отношениях между действительно братскими народами.Но может быть хотя бы нам — тем, кто неравнодушен к будущему Беларуси, которое, кстати, неразрывно связано и с нашим будущим – что-то делать? Журналисты и блогеры – писать о том, что там происходит на самом деле; эксперты – вступать в диалог со своими белорусскими коллегами (на самом деле есть очень много общих вопросов); гражданские активисты и правозащитники – привлекать всеобщее внимание к тем безобразиям, которые творятся у соседей на наших глазах.Самое плохое сейчас – отмалчиваться, съев весь поп-корн.