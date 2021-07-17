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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня

Что категорически нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 17 июля: что можно и нельзя делать, все приметы дня Какая погода на Андрея Наливу, такая будет и в Калинов день (11 августа).

Мы расскажем ниже в нашем материале о самых главных приметах дня, а также его табу.В народном календаре эта дата получила название Андрей Налива, а все потому, что зачастую к этому дню наливались овсяные колосья. Люди с нетерпением ждали дождя. Считалось, что "Андреевский" дождик благоприятен для посевов и сулит богатый урожай.На Андрея крестьяне чистили овсяное поле и заготавливали сено. День проходил в неустанном труде. Было принято готовить вкусную овсяную кашу. Прежде чем приступить к трапезе, необходимо накормить лошадей, ведь от их выносливости, силы и здоровья зависел успех летней напряженной работы во время жатвы и уборки хлеба. Чтобы лошади в течение года не болели, им давали дышать паром от сваренной овсяной шелухи.Какая погода на Андрея Наливу, такая будет и в Калинов день (11 августа).Если листья на растениях начали желтеть, то осень будет ранней.Облачная погода – к теплу.Гром гремит громко – к граду.Если при первых каплях дождя куры в курятник прячутся, то ливень будет затяжным.Хороший урожай лесных ягод – к суровой зиме.В этот день нельзя ничего планировать - будет неудача.Не давайте в долг и не берите денег взаймы - этот день считается опасным.Именинники – Андрей, Богдан, Ефим (Ефим), Марфа (Марта), Федор, Федот. Поздравьте этих людей с днем ангела.