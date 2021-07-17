ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник 17 июля: что можно и нельзя делать, все приметы дня

17.07.2021 09:11 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Праздник 17 июля: что можно и нельзя делать, все приметы дня
Коллаж: РБК-Украина
17 июля православная церковь почитает память преподобной Марфы, матери преподобного Симеона Дивногорца, и трех святых с именем Андрей: христианского богослова и проповедника Андрея Критского, русского иконописца Андрея Рублева, благоверного великого князя Андрея Боголюбского.

Мы расскажем ниже в нашем материале о самых главных приметах дня, а также его табу.

В народном календаре эта дата получила название Андрей Налива, а все потому, что зачастую к этому дню наливались овсяные колосья. Люди с нетерпением ждали дождя. Считалось, что "Андреевский" дождик благоприятен для посевов и сулит богатый урожай.

На Андрея крестьяне чистили овсяное поле и заготавливали сено. День проходил в неустанном труде. Было принято готовить вкусную овсяную кашу. Прежде чем приступить к трапезе, необходимо накормить лошадей, ведь от их выносливости, силы и здоровья зависел успех летней напряженной работы во время жатвы и уборки хлеба. Чтобы лошади в течение года не болели, им давали дышать паром от сваренной овсяной шелухи.


Главные приметы этого дня


Какая погода на Андрея Наливу, такая будет и в Калинов день (11 августа).

Если листья на растениях начали желтеть, то осень будет ранней.

Облачная погода – к теплу.

Гром гремит громко – к граду.

Если при первых каплях дождя куры в курятник прячутся, то ливень будет затяжным.

Хороший урожай лесных ягод – к суровой зиме.

Что категорически нельзя делать в этот день



В этот день нельзя ничего планировать - будет неудача.

Не давайте в долг и не берите денег взаймы - этот день считается опасным.

Именинники – Андрей, Богдан, Ефим (Ефим), Марфа (Марта), Федор, Федот. Поздравьте этих людей с днем ангела.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какая погода на Андрея Наливу, такая будет и в Калинов день (11 августа).
 
Новости дня
Новости разные
 
Василевич: «В случае военных действий белорусская армия может стать пушечным мясом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by