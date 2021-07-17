Прямые линии проходят в исполкомах Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Беларуси не спадает жара – это становится поводом для обращений к представителям власти. Сегодня в исполкомах прямые линии.

Проверенный способ быстро решить наболевшие вопросы. Они, в основном, сезонные: водоснабжение, работа автолавок и обрывы линий электропередачи после июльских гроз. Звонить можно с 9:00 до 12:00.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram