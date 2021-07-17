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Прямые линии проходят в исполкомах Беларуси
Источник материала: ОНТ
В Беларуси не спадает жара – это становится поводом для обращений к представителям власти. Сегодня в исполкомах прямые линии.
Проверенный способ быстро решить наболевшие вопросы. Они, в основном, сезонные: водоснабжение, работа автолавок и обрывы линий электропередачи после июльских гроз. Звонить можно с 9:00 до 12:00.
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В Беларуси не спадает жара – это становится поводом для обращений к представителям власти. Сегодня в исполкомах прямые линии. Проверенный способ быстро решить...
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