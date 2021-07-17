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«Не так, как обещали»: 7 фото о том, как производители нас обманывают

17.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Не так, как обещали»: 7 фото о том, как производители нас обманывают

Чего только не сделают производители, чтобы их продукт купили. Сегодня мы представим вам самые явные примеры таких обманов. 

 

Как щедро!


Фото: goodhouse.ru

Иллюзия обмана


Фото: maximonline.ru

Стакан наполовину пуст или полон?


Фото: thiswillblowmymind.com

В надежде на то, что никто не догадается сравнить


Фото: profnews.net

Упаковка с подвохом


Фото: neskychno.com

А это уже изысканный обман


Фото: thescottishsun.co.uk

Главное – создать видимость


Фото: do-slez.com

 

И вы только представьте, как часто нас обманывают производители. Теперь будете внимательно проверять товар перед покупкой?

Фото обложки 9111.ru

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Чего только не сделают производители, чтобы их продукт купили. Сегодня мы представим вам самые явные примеры таких обманов.    Как щедро! Фото: goodhouse.ru Иллюзия...
 
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