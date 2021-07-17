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«Не так, как обещали»: 7 фото о том, как производители нас обманывают
Источник материала: ОНТ
Чего только не сделают производители, чтобы их продукт купили. Сегодня мы представим вам самые явные примеры таких обманов.
Как щедро!
Иллюзия обмана
Стакан наполовину пуст или полон?
В надежде на то, что никто не догадается сравнить
Упаковка с подвохом
А это уже изысканный обман
Главное – создать видимость
И вы только представьте, как часто нас обманывают производители. Теперь будете внимательно проверять товар перед покупкой?
Фото обложки 9111.ru
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Чего только не сделают производители, чтобы их продукт купили. Сегодня мы представим вам самые явные примеры таких обманов. Как щедро! Фото: goodhouse.ru Иллюзия...
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