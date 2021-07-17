«Не так, как обещали»: 7 фото о том, как производители нас обманывают

Источник материала: ОНТ

Чего только не сделают производители, чтобы их продукт купили. Сегодня мы представим вам самые явные примеры таких обманов.

Как щедро!



Фото: goodhouse.ru

Иллюзия обмана



Фото: maximonline.ru

Стакан наполовину пуст или полон?



Фото: thiswillblowmymind.com

В надежде на то, что никто не догадается сравнить



Фото: profnews.net

Упаковка с подвохом



Фото: neskychno.com

А это уже изысканный обман



Фото: thescottishsun.co.uk

Главное – создать видимость



Фото: do-slez.com

И вы только представьте, как часто нас обманывают производители. Теперь будете внимательно проверять товар перед покупкой?

Фото обложки 9111.ru

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