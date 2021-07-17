|
Заключительный день фестиваля «Вытокi» в Бобруйске: гостей ждут соревнования, призы, зоны отдыха
Источник материала: ОНТ
Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» принимает Бобруйск! Сегодня – в заключительный день – семитысячная городская арена превратится в огромную зону общения! Соревнования, призы, зоны отдыха – здесь можно провести весь день.
Фестиваль стартовал с выставки современного искусства в местном музее - она работает и сейчас. Здесь несколько десятков работ белорусских художников самых разных жанров. Но всех объединяет одно.
На этом фестиваль не завершится, а лишь сменит локацию: «Вытокі» уже готовы принять в Солигорске.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» принимает Бобруйск! Сегодня – в заключительный день – семитысячная городская арена превратится в огромную зону общения!...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)