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Заключительный день фестиваля «Вытокi» в Бобруйске: гостей ждут соревнования, призы, зоны отдыха

17.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» принимает Бобруйск! Сегодня – в заключительный день – семитысячная городская арена превратится в огромную зону общения! Соревнования, призы, зоны отдыха – здесь можно провести весь день.

Фестиваль стартовал с выставки современного искусства в местном музее - она работает и сейчас. Здесь несколько десятков работ белорусских художников самых разных жанров. Но всех объединяет одно.

Лилия Лукашенко, организатор выставки «Кола часу»: «Все это - наши воспоминания детства, и когда мы смотрим на эти работы, мы понимаем – куда бы нас в жизни ни забросила судьба, все равно наша Родина там, где мы родились, где нас взрастили».

На этом фестиваль не завершится, а лишь сменит локацию: «Вытокі» уже готовы принять в Солигорске. 

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Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» принимает Бобруйск! Сегодня – в заключительный день – семитысячная городская арена превратится в огромную зону общения!...
 
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