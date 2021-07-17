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Маневры войск НАТО у границ Беларуси и закупка вооружений: для чего Запад демонстрирует силу?
Источник материала: ОНТ
Тревожные новости поступают с Запада.
Маневры войск НАТО разворачиваются в Литве в непосредственной близости от белорусской границы. В соседнюю страну прибыли немецкие войска. В качестве союзника Литвы по Североатлантическому альянсу танковая и мотострелковая бригады Бундесвера отрабатывают совместные операции. Активность НАТО в последнее время возрастает, отмечают эксперты. И это явная демонстрация силы. Но с какой целью?
На этом фоне вовсе недружелюбно звучат и новости из Польши. Варшава потратит 6 млрд долларов на американские танки Abrams. Огромный контракт оставляет много вопросов относительно мирного сосуществования с Беларусью, учитывая риторику польских политиков и просочившуюся в прессу переписку местных чиновников, которая раскрывает геополитические амбиции Варшавы.
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Тревожные новости поступают с Запада. Маневры войск НАТО разворачиваются в Литве в непосредственной близости от белорусской границы. В соседнюю страну прибыли...
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