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Маневры войск НАТО у границ Беларуси и закупка вооружений: для чего Запад демонстрирует силу?

17.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тревожные новости поступают с Запада.

Маневры войск НАТО разворачиваются в Литве в непосредственной близости от белорусской границы. В соседнюю страну прибыли немецкие войска. В качестве союзника Литвы по Североатлантическому альянсу танковая и мотострелковая бригады Бундесвера отрабатывают совместные операции. Активность НАТО в последнее время возрастает, отмечают эксперты. И это явная демонстрация силы. Но с какой целью?

Сергей Марков, политолог, Россия«Запад не пытается искать никаких компромиссов, потому что он считает себя сильной стороной. Запад накручивает напряженность в условиях и так непростых. Потому что он является агрессором и виновником этой напряженности. Запад хочет использовать ее, чтобы добиться своих целей. А цели в отношении России и Беларуси заключаются в подчинении, колониальном подчинении обеих наших стран».

На этом фоне вовсе недружелюбно звучат и новости из Польши. Варшава потратит 6 млрд долларов на американские танки Abrams. Огромный контракт оставляет много вопросов относительно мирного сосуществования с Беларусью, учитывая риторику польских политиков и просочившуюся в прессу переписку местных чиновников, которая раскрывает геополитические амбиции Варшавы.  

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Тревожные новости поступают с Запада. Маневры войск НАТО разворачиваются в Литве в непосредственной близости от белорусской границы. В соседнюю страну прибыли...
 
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