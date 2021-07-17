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«Славянский базар в Витебске»: стартует конкурс исполнителей эстрадной песни

17.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Витебск продолжает движение в ритме фестиваля! Город не спит уже три ночи и не уснет до конца выходных. Сегодня на «Славянском базаре» важный день: стартует конкурс исполнителей эстрадной песни.

Это центральное событие форума. Здесь зажигаются новые звезды! Сегодня первая часть конкурса - участники исполнят мировые хиты. Беларусь представит Даниил Мышковец – накануне прошла жеребьевка, где нашему певцу выпала пятерка. Хочется верить, что счастливая.

Соперники белоруса приехали со всех концов света: в этом году на конкурсе молодые артисты из 15 стран - от России до Кубы, от Эквадора до Казахстана. Накал страстей уже высок, репетиции идут непрерывно, но опытные артисты в жюри знают: как всегда, главную роль сыграет харизма и способность почувствовать зал. И поделиться эмоциями.

Впереди два дня ярких конкурсных эмоций: следующий этап состоится завтра, участники исполнят славянский хит в сопровождении Президентского оркестра. Только тогда жюри определит обладателя Гран-при, а финал перейдет в концерт торжественного закрытия фестиваля. 

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Теги: Витебск
 
 
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Витебск продолжает движение в ритме фестиваля! Город не спит уже три ночи и не уснет до конца выходных. Сегодня на «Славянском базаре» важный день: стартует конкурс...
 
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