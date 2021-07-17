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Василевич: «В случае военных действий белорусская армия может стать пушечным мясом»
Источник материала: Партизан
Путин строит новое государство?
Во время последней встречи Лукашенко и Путина обсуждалось появление нового государства, полагает эксперт НИЦ Мизеса Виктория Василевич.
— Лукашенко летал не только за ценой на газ, —
Построив, что называется, нулевой уровень, Российская Федерация, как это принято в строительстве, переходит к возведению самого здания. И в этом здании, если нулевой уровень был объединением общего фундамента «Россия-Беларусь», то сейчас статью Путина мы можем считать планом строительства нового государства, в котором Владимир Владимирович видит и Украину, по крайней мере, какую-то часть ее территории.
Виктория Василевич не исключает вариант объединения армий России и Беларуси и участие в совместных операциях.
— Вооруженное вторжение и поддержка российской армии белорусской — для белорусского народа это худший вариант. Но такой сценария я не могу исключать с учетом того, сколько военных учебных центров и всяческих совместных российско-белорусских событий проходит в последнее время. И их частота увеличивается.
К тому же вооруженное вторжение, как известно, сегодня уже не эффективно. События в Нагорном Карабахе показали, что живая сила и техника не могут противостоять дронам, современным технологиям. А мы не видим особых изменений стратегических планов и стратегического управления в белорусской армии.
Российская действительно переоснащается и они официально об этом говорят. По апгрейду белорусской армии вообще ничего не слышно. Поэтому, я полагаю, в случае таких военных действий белорусская армия может стать каким-то пушечным мясом.
Я допускаю, что территория нашей страны может стать плацдармом для определенных тактических действий российской армии, и включение белорусской армии в качестве именно пушечного мяса. То есть, людей второго сорта, — подытожила Виктория Василевич.
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Путин строит новое государство?
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