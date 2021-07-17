ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Василевич: «В случае военных действий белорусская армия может стать пушечным мясом»

17.07.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Путин строит новое государство?



Во время последней встречи Лукашенко и Путина обсуждалось появление нового государства, полагает эксперт НИЦ Мизеса Виктория Василевич.

— Лукашенко летал не только за ценой на газ, — отметила эксперт на Примусе. — Понятное дело, что строительство какого-то объединения между Россией и Беларусью, чему должно было способствовать бесконечное количество дорожных карт, закончилось.

Построив, что называется, нулевой уровень, Российская Федерация, как это принято в строительстве, переходит к возведению самого здания. И в этом здании, если нулевой уровень был объединением общего фундамента «Россия-Беларусь», то сейчас статью Путина мы можем считать планом строительства нового государства, в котором Владимир Владимирович видит и Украину, по крайней мере, какую-то часть ее территории.

Виктория Василевич не исключает вариант объединения армий России и Беларуси и участие в совместных операциях.

— Вооруженное вторжение и поддержка российской армии белорусской — для белорусского народа это худший вариант. Но такой сценария я не могу исключать с учетом того, сколько военных учебных центров и всяческих совместных российско-белорусских событий проходит в последнее время. И их частота увеличивается.  

К тому же вооруженное вторжение, как известно, сегодня уже не эффективно. События в Нагорном Карабахе показали, что живая сила и техника не могут противостоять дронам, современным технологиям. А мы не видим особых изменений стратегических планов и стратегического управления в белорусской армии.

Российская действительно переоснащается и они официально об этом говорят. По апгрейду белорусской армии вообще ничего не слышно. Поэтому, я полагаю, в случае таких военных действий белорусская армия может стать каким-то пушечным мясом.

Я допускаю, что территория нашей страны может стать плацдармом для определенных тактических действий российской армии, и включение белорусской армии в качестве именно пушечного мяса. То есть, людей второго сорта, — подытожила Виктория Василевич.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Бухгалтарка «Нашай нівы» Вольга Раковіч выйшла з Акрэсціна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by