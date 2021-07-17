Василевич: «В случае военных действий белорусская армия может стать пушечным мясом»









Во время последней встречи Лукашенко и Путина обсуждалось появление нового государства, полагает эксперт НИЦ Мизеса Виктория Василевич.





отметила эксперт на Примусе. — Понятное дело, что строительство какого-то объединения между Россией и Беларусью, чему должно было способствовать бесконечное количество дорожных карт, закончилось. — Лукашенко летал не только за ценой на газ, —эксперт на Примусе. — Понятное дело, что строительство какого-то объединения между Россией и Беларусью, чему должно было способствовать бесконечное количество дорожных карт, закончилось.





Построив, что называется, нулевой уровень, Российская Федерация, как это принято в строительстве, переходит к возведению самого здания. И в этом здании, если нулевой уровень был объединением общего фундамента «Россия-Беларусь», то сейчас статью Путина мы можем считать планом строительства нового государства, в котором Владимир Владимирович видит и Украину, по крайней мере, какую-то часть ее территории.





Виктория Василевич не исключает вариант объединения армий России и Беларуси и участие в совместных операциях.





— Вооруженное вторжение и поддержка российской армии белорусской — для белорусского народа это худший вариант. Но такой сценария я не могу исключать с учетом того, сколько военных учебных центров и всяческих совместных российско-белорусских событий проходит в последнее время. И их частота увеличивается.





К тому же вооруженное вторжение, как известно, сегодня уже не эффективно. События в Нагорном Карабахе показали, что живая сила и техника не могут противостоять дронам, современным технологиям. А мы не видим особых изменений стратегических планов и стратегического управления в белорусской армии.





Российская действительно переоснащается и они официально об этом говорят. По апгрейду белорусской армии вообще ничего не слышно. Поэтому, я полагаю, в случае таких военных действий белорусская армия может стать каким-то пушечным мясом.





Я допускаю, что территория нашей страны может стать плацдармом для определенных тактических действий российской армии, и включение белорусской армии в качестве именно пушечного мяса. То есть, людей второго сорта, — подытожила Виктория Василевич.